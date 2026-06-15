۳۴ روستابازار جدید در سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرفیع دهواری بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ روستابازار در استان افتتاح و به بهره‌برداری رسید و بر اساس تعهد پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، احداث و بهره‌برداری ۳۴ روستابازار دیگر در ۳۴ نقطه استان در برنامه قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این روستابازارها در مجموع در مساحتی حدود ۶ هزار متر مربع تعریف شده و اجرا و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و افتتاح آن‌ها در سطح استان در حال انجام است.

وی گفت: در واقع رویکرد اصلی روستابازارها، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و دامپروری است؛ به این معنا که اولویت با خرید مستقیم و بدون واسطه محصولات تولیدی استان در بخش‌های زراعت، باغبانی و محصولات دامی است. همچنین عرضه محصولات سبزی و صیفی تولیدی گلخانه‌ها نیز با اولویت در دستور کار قرار دارد.

دهواری ادامه داد: علاوه بر عرضه محصولات تولیدی، کالاهای اساسی در بستر کالابرگ الکترونیک نیز همزمان در روستابازارها به مردم روستایی ارائه می‌شود و در این چارچوب، پوشش کالابرگ الکترونیک حدود ۵۱ درصد جمعیت روستایی استان از طریق روستابازارها دنبال می‌شود.

وی با تشریح اثرات اجتماعی و اقتصادی این طرح بیان کرد: روستابازارها فرصت مناسبی برای عرضه محصولات خرد روستاییان، تولیدات زنان سرپرست خانوار و محصولات صنایع تبدیلی از جمله انواع ترشیجات، صنایع‌دستی و سایر تولیدات محلی فراهم می‌کند. این اقدام هم دسترسی مردم به بازار فروش را تسهیل می‌کند و هم امکان خرید آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کالاها را برای خانوارهای روستایی فراهم می‌سازد.

مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: کاهش مراجعه روستاییان به شهر برای تامین کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و پیامدهای ترافیکی، کوتاه شدن فاصله دسترسی و افزایش اعتماد عمومی به خدمات دولت از جمله نتایج مهم توسعه روستابازارها در استان است.