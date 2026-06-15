خرید ۲۴ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در لرستان، اظهار داشت: تا پایان روز یکشنبه ۲۴ خردادماه، در مجموع ۲۴ هزار و ۶۸۲ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با اشاره به میزان خرید در شهرستان‌های مختلف، افزود: از این مقدار، ۱۵ هزار و ۱۰۲ تن در شهرستان پلدختر، شش هزار و ۴۳۵ تن در کوهدشت، دو هزار و ۶۴۸ تن در رومشکان، ۴۵۷ تن در خرم‌آباد و ۴۰ تن در شهرستان چگنی خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با قدردانی از تلاش کشاورزان استان، تأکید کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در مراکز فعال استان همچنان ادامه دارد و با افزایش روند برداشت در سایر مناطق، میزان خرید نیز در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.