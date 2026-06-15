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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

خرید ۲۴ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

خرید ۲۴ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از خرید ۲۴ هزار تن گندم از کشاورزان این استان تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در لرستان، اظهار داشت: تا پایان روز یکشنبه ۲۴ خردادماه، در مجموع ۲۴ هزار و ۶۸۲ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با اشاره به میزان خرید در شهرستان‌های مختلف، افزود: از این مقدار، ۱۵ هزار و ۱۰۲ تن در شهرستان پلدختر، شش هزار و ۴۳۵ تن در کوهدشت، دو هزار و ۶۴۸ تن در رومشکان، ۴۵۷ تن در خرم‌آباد و ۴۰ تن در شهرستان چگنی خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با قدردانی از تلاش کشاورزان استان، تأکید کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در مراکز فعال استان همچنان ادامه دارد و با افزایش روند برداشت در سایر مناطق، میزان خرید نیز در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6860755

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