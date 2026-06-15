تشریح اقدامات وزارت بهداشت در تامین غذای سالم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در وبینار گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذا و بازآموزی سامانه ثبت فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی برای مدیران، کارشناسان معاونت‌های غذا و دارو و مسئولان فنی، با بیان اینکه تأمین غذای سالم و ایمن از حقوق اساسی شهروندان است، گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت از روش‌های سنتی به سمت سامانه‌های هوشمند، نقش مؤثری در افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندها و ارتقای نظام نظارت بر زنجیره تأمین و تولید مواد غذایی دارد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از سامانه جامع صدور پروانه ساخت فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، افزود: این سامانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بر اساس مصوبات هیأت مقررات‌زدایی طراحی شده است و با هدف کاهش بوروکراسی اداری، تسریع خدمات و افزایش شفافیت برای فعالان صنعت غذا راه‌اندازی شده است.

پیرصالحی، تدوین ضوابط برچسب الکترونیک را از دیگر اقدامات مهم سازمان غذا و دارو، برشمرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در رهگیری و احراز اصالت محصولات غذایی، امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات دقیق و معتبر را فراهم کرده و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به کیفیت و ایمنی محصولات خواهد بود.

وی با اشاره به توانمندی‌های آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروی کشور تصریح کرد: دریافت تأییدیه‌های معتبر بین‌المللی، جایگاه این آزمایشگاه را در ارزیابی و کنترل کیفیت محصولات غذایی تثبیت کرده و بستر مناسبی برای توسعه صادرات ایمن و رقابت‌پذیر محصولات غذایی ایران در بازارهای جهانی فراهم آورده است.

پیرصالحی به اقدامات انجام‌ شده در حوزه ارتقای سلامت عمومی اشاره کرد و گفت: کاهش اسیدهای چرب ترانس به کمتر از ۲ درصد(هم‌تراز با استانداردهای جهانی)، اجرای برنامه کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک در فرآورده‌های لبنی(مقابله با مقاومت میکروبی) و توسعه تولید و مصرف نان‌های سبوس‌دار، از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در راستای بهبود کیفیت تغذیه و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران زنجیره تأمین و تولید غذا، از کشاورزان، تولیدکنندگان، کارشناسان و ناظران فنی به عنوان ارکان اصلی تحقق ایمنی غذایی یاد کرد و گفت: دستیابی به این دستاوردها حاصل همکاری و تلاش مستمر تمامی فعالان این حوزه است.

وی در پایان بر نقش آگاهی عمومی در ارتقای ایمنی غذا تأکید کرد و از مردم خواست با استفاده از سامانه‌های رهگیری، برچسب‌های الکترونیک و توجه به اصول بهداشتی و تغذیه‌ای، در مسیر تحقق جامعه‌ای سالم‌تر و برخوردار از غذای ایمن، مشارکت فعال داشته باشند.