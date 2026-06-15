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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

تیم شهدای آسفیچ قهرمان «جام شهدای جنگ رمضان» بهاباد شد

تیم شهدای آسفیچ قهرمان «جام شهدای جنگ رمضان» بهاباد شد

یزد - مسئول هیئت فوتبال بهاباد گفت: پرونده مسابقات فوتسال جام شهدای جنگ رمضان بهاباد با قهرمانی مقتدرانه تیم «شهدای آسفیچ» بسته شد.

محمد ملک‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده مسابقات فوتسال جام شهدای جنگ رمضان بهاباد، با برگزاری دیدار فینال در مجموعه ورزشی امام علی (ع) این شهرستان بسته شد.

وی افزود: در این مسابقه حساس که با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به ورزش همراه بود، دو تیم «شهدای بخش آسفیچ» و «قمر بنی‌هاشم بهاباد» برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند.

مسئول هیئت فوتبال بهاباد در خصوص کیفیت این دیدار و عملکرد تیم قهرمان تصریح کرد: شاگردان تیم شهدای بخش آسفیچ که در طول این تورنمنت نمایش‌های درخشانی داشتند، در دیدار نهایی نیز با ارائه یک بازی هجومی و تاکتیکی، موفق شدند با نتیجه قاطع ۵ بر ۲ حریف خود را شکست دهند و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کنند.

وی با اشاره به فضای حاکم بر ورزشگاه افزود: حضور پرشور تماشاگران در مجموعه ورزشی امام علی (ع) بهاباد، حال و هوای ویژه‌ای به فینال مسابقات بخشیده بود؛ به‌طوری که هواداران دو تیم تا لحظات پایانی با تشویق‌های مداوم خود، گرمابخش این مسابقه بودند و سنگ تمام گذاشتند.

ملک‌پور در پایان با ارائه آمار این دوره از رقابت‌ها گفت: مسابقات جام شهدای جنگ رمضان بهاباد با حضور ۱۰ تیم برتر منطقه آغاز شد و در طول ۲۰ شب برگزاری، شاهد رقابت‌های جذاب و نزدیکی بین ورزشکاران بودیم که در نهایت با قهرمانی مقتدرانه تیم شهدای بخش آسفیچ به پایان رسید.

کد مطلب 6860842

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