به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های مهم گردشگری اصفهان با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: حضور مسئولان ملی و استانی در چنین رویدادهایی نشان‌دهنده آغاز یک مسیر جدید در حوزه گردشگری کشور است.

وی با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی افزود: امروز آنچه شاهد آن هستیم پایان یک پروژه عمرانی نیست، بلکه آغاز یک جریان جدید گردشگری در استان اصفهان است و باید این رویدادها را نقطه شروع تحولات بزرگ‌تر در اقتصاد گردشگری دانست.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه گردشگری در آینده اقتصادی استان اظهار کرد: صرفاً کلید یک مجموعه اقامتی یا گردشگری تحویل داده نمی‌شود، بلکه افق‌های تازه‌ای برای اقتصاد اصفهان گشوده می‌شود.

وی ادامه داد: اصفهان برندی جهانی است و ظرفیت‌های آن تنها محدود به جاذبه‌های تاریخی و ملموس نیست، بلکه این شهر یک تاریخ زنده و تمدنی است که متعلق به همه جهانیان محسوب می‌شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به جایگاه زاینده‌رود در هویت فرهنگی و اجتماعی اصفهان تصریح کرد: زاینده‌رود تنها یک جریان آب نیست، بلکه نماد زندگی، نشاط، امید و پویایی در این شهر تاریخی است و نقش مهمی در رونق گردشگری دارد.

وی افزود: تلاش ما این است که اصفهان در آستانه یک خیزش بزرگ گردشگری قرار گیرد و از یک شهر تاریخی صرف به شهر آینده گردشگری ایران تبدیل شود.

استاندار اصفهان با اشاره به افزایش روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: در کمتر از یک ماه گذشته شاهد بهره‌برداری از چند پروژه مهم در این حوزه بوده‌ایم و این موضوع نشان‌دهنده آغاز یک جهش در زیرساخت‌های گردشگری استان است.

وی ادامه داد: هدف ما صرفاً بازگشت به گذشته نیست، بلکه ساختن آینده‌ای متفاوت و هوشمندانه برای اصفهان است؛ آینده‌ای که در آن گردشگری نقش پیشران اقتصاد استان را ایفا می‌کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان اظهار کرد: گردشگری جایگاه ویژه‌ای در نقشه توسعه اقتصادی اصفهان دارد و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان در این مسیر تعریف شده است.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان تنها شهر تاریخ نیست، بلکه یکی از امیدهای بزرگ اقتصاد آینده کشور محسوب می‌شود و می‌تواند به عنوان محور رویدادهای ملی نقش‌آفرینی کند.

استاندار اصفهان در پایان با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، مدیران استانی، مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: آنچه امروز رخ داد آغاز یک مسیر بزرگ در توسعه گردشگری و اقتصاد آینده اصفهان است.