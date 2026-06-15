به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانهای با تأکید بر ضرورت ساماندهی و تسهیل حضور هرمزگانیها در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، از تشکیل «کمیته برنامهریزی اعزام و اسکان» در استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از ابلاغ برنامههای ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، کمیته تخصصی برنامهریزی اعزام و اسکان هرمزگانیها در استان فعال شده است.
وی افزود: جزئیات نحوه اعزام، امکانات اسکان، حملونقل و خدمات رفاهی به زودی از طریق رسانههای استانی اعلام خواهد شد تا مردم هرمزگان بتوانند با برنامهریزی دقیق در این مراسم تاریخی و حماسی حضور پیدا کنند.
آشوری با اشاره به نقش محوری استانها در پشتیبانی از مراسم ملی بدرقه رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: با ابلاغ نهایی برنامهها از سوی ستاد ملی، نقش و وظایف هر استان از جمله هرمزگان به طور کامل مشخص و اجرایی میشود.
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