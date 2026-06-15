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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

 تشکیل کمیته‌های ویژه برای حضور هرمزگانی‌ها در مراسم تشییع رهبر شهید

 تشکیل کمیته‌های ویژه برای حضور هرمزگانی‌ها در مراسم تشییع رهبر شهید

بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: استان با تشکیل ستادهای استانی و کمیته‌های تخصصی، خود را برای حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب آماده می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تأکید بر ضرورت ساماندهی و تسهیل حضور هرمزگانی‌ها در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، از تشکیل «کمیته برنامه‌ریزی اعزام و اسکان» در استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از ابلاغ برنامه‌های ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، کمیته تخصصی برنامه‌ریزی اعزام و اسکان هرمزگانی‌ها در استان فعال شده است.

وی افزود: جزئیات نحوه اعزام، امکانات اسکان، حمل‌ونقل و خدمات رفاهی به زودی از طریق رسانه‌های استانی اعلام خواهد شد تا مردم هرمزگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق در این مراسم تاریخی و حماسی حضور پیدا کنند.

آشوری با اشاره به نقش محوری استان‌ها در پشتیبانی از مراسم ملی بدرقه رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: با ابلاغ نهایی برنامه‌ها از سوی ستاد ملی، نقش و وظایف هر استان از جمله هرمزگان به طور کامل مشخص و اجرایی می‌شود.

کد مطلب 6860851

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