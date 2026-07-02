به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی اظهار کرد: نخستین گروه از زائران هرمزگانی فردا با یک رام قطار با ظرفیت ۴۳۰ تَن، برای شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب عازم تهران می‌شوند.

وی عنوان کرد: شنبه ۱۳ تیرماه نیز ۴۰۰ تَن با دو رام قطار و دو هزار تَن با ۵۰ دستگاه اتوبوس، از یازده شهرستان هرمزگان عازم مراسم بدرقه رهبر شهید می‌شوند.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان خاطرنشان کرد:از مردم درخواست می‌شود بدون هماهنگی به ایستگاه راه آهن نروند و برای اعزام به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین بالا رفتن کیفیت سفر و ارائه خدمات، باید در سامانه زائر قائد نام نویسی کنند.