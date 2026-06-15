به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر دوشنبه در بازدید از یکی از انبارهای کود شیمیایی استان در گفتگو با خبرنگاران بر نقش مهم این شرکت در تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سابقه بیش از ۹۵ ساله به عنوان نخستین و بزرگترین شبکه تأمین و توزیع نهادههای کشور، همواره در تلاش است تا با اتکا به تجربه و ظرفیتهای انباشته خود، زمینه تولید هرچه بیشتر محصولات باکیفیت را فراهم کرده و علاوه بر بهبود معیشت و اقتصاد کشاورزان، در ارتقای ضریب امنیت غذایی و سلامت سفره مردم نیز نقشآفرین باشد.
وی در ادامه به برخی موفقیتهای این شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، شرکت خدمات حمایتی استان گلستان در بخشهای مختلف از جمله رتبه دوم کشور در توزیع و تدارک کود شیمیایی، رتبه اول کشور در خرید بذر گندم، عنوان دستگاه برتر و برگزیده ملی در گروه تولیدی خودکفایی، رتبه برتر کشوری در نظام کنترل کیفی کودهای شیمیایی، رتبه برتر در ارتباط با نمایندگان مجلس و رتبه اول کشور در انتشار اخبار، اطلاعات و تولید محتوا را به دست آورد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی گلستان با قدردانی از اصحاب رسانه افزود: کسب رتبه نخست کشور در حوزه اطلاعرسانی و تولید محتوا، حاصل تلاش و همکاری ارزشمند رسانهها بوده و شایسته تقدیر و تشکر ویژه است.
محمدی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش ناترازیها در سال گذشته گفت: از شهریورماه سال گذشته فرآیند توزیع کود آغاز شد تا در زمان اوج نیاز استانی، سهمیه بیشتری جذب و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی ادامه داد: این اقدام سبب شد در شرایطی که پتروشیمیها به دلیل ناترازی انرژی با محدودیت مواجه بودند، بخش عمدهای از نیاز استان تأمین شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: در حوزه کود، نزدیک به ۹۸ درصد برنامه ابلاغی سال ۱۴۰۴ با وجود چالشها و شرایط خاص موجود محقق شده که این موضوع یک رکورد قابل توجه به شمار میرود.
محمدی افزود: تمام تلاش این شرکت بر آن است که نیازهای کود کشاورزان در نزدیکترین محل ممکن، با سادهترین روش و کمترین هزینه تأمین شود.
وی با اشاره به حضور در یک انبار استاندارد در استان گفت: امروز در کنار یک مجموعه با استانداردهای بسیار بالا قرار داریم؛ مجموعهای که به اعتقاد من حتی از برخی استانداردهای اروپایی نیز بالاتر است. این انبار متعلق به یک شرکت بازرگانی و هلدینگ است که علاوه بر فعالیت در حوزه کارگزاری توزیع کود، در زمینه توزیع و تولید، بهویژه کودهای فسفاته، نیز نقش فعالی دارد.
وی افزود: وجود چنین سرمایهگذاریهایی در استان مایه خرسندی است و امیدواریم این روند موجب رشد و شکوفایی بیشتر گلستان شود.
در ادامه مدیر شرکت بازرگانی کود شیمیایی به تشریح دستاوردها و برنامههای این مجموعه در حوزه تولید و توزیع نهادههای کشاورزی پرداخت و گفت: این مرکز صرفاً یک انبار نیست، بلکه یک مرکز جامع آموزشی، ذخیرهسازی و بازاریابی کامل با ظرفیت چهار تا پنج هزار تن نهاده است که با سرمایهگذاری حدود ۵۰ میلیارد تومان راهاندازی شده است.
زاهدی بر اهمیت آموزش کشاورزان و کارشناسان در خصوص استفاده از کودهای نوین و دانشبنیان تأکید کرد و گفت: هدف ما فراتر از تأمین کودهای یارانهای است؛ ما به دنبال معرفی نسل جدید کودها در سطح کشور هستیم تا بهرهوری را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم.
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