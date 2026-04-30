کود شیمیایی قاچاق در شاهرود توقیف شد؛ شکار یک محموله خارج از شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی شاهرود از توقیف محموله کود شیمیایی قاچاق در ایست بازرسی شهید نوری خبر داد و افزود: این محموله از خودرو حامل کالای قاچاق کشف شده است.

وی به همکاری پلیس امنیت اقتصادی شاهرود در این پرونده تاکید کرد و ادامه داد: این محموله با هدف قاچاق بارگزاری و پیش از خروج شهرستان مورد شناسایی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه این محموله شامل ۱۰ کیسه پنجاه کیلویی کود شیمیایی بوده است، توضیح داد: این کود از نوع اوره است.

غریب مجنی با بیان اینکه اوره جز سهیمه های دولتی و خارج از شبکه عرضه قانونی بود، اظهار داشت: پرونده این متخلفان برای ادامه سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی به صیانت از نهاده های کشاورزی تاکید کرد و افزود: هر گونه جا به جایی بدون مجوز و عرضه خارج از شبکه کود شیمیایی دولتی تضییع حقوق تولید کننده به شمار می رود و مصداق قاچاق است.