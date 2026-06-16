دستگیری ۱۶ سارق و کشف ۱۹ فقره انواع سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد از دستگیری ۱۶ سارق و کشف ۱۹ فقره انواع سرقت در یک هفته گذشته در شهرستان همدان خبر داد، اظهار کرد: پلیس همدان در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با جرائم، طرح ویژه‌ای را با استفاده از تمامی امکانات قانونی در طول هفته گذشته به مرحله اجرا درآورد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۶ سارق شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی پلیس به ۱۹ فقره سرقت از جمله سرقت تجهیزات و تاسیسات شهری، محتویات داخل خودرو و سایر جرائم اعتراف کردند.

وی در پایان با اشاره به اینکه پرونده قضایی برای متهمان تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شدند، ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.