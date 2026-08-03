کدال اثر اخبار جنگ بر بورس را کاهش داده است

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در حالی که طی ماههای اخیر همزمان با تحولات سیاسی و امنیتی ناشی از وقوع جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی (جنگ ۴۰ روزه رمضان) و سپس برقراری آتشبس و کاهش نسبی تنشها و مجددا امتداد این جنگ به صورت رفت و برگشتی، بازار سرمایه با فضای متفاوتی نسبت به گذشته مواجه شده است و در حال حاضر بررسی رفتار معاملهگران نشان میدهد وزن متغیرهای بنیادی در تصمیمگیری فعالان بازار افزایش یافته است.
در همین راستا، نوید خاندوزی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، معتقد است اگرچه ریسک جنگ همچنان در محاسبات سرمایهگذاران وجود دارد، اما جریان پول اکنون بیش از هر عامل دیگری به گزارشهای مالی شرکتها در سامانه کدال توجه میکند.
خاندوزی در همایش کدالنما با بیان اینکه جریان نقدینگی پس از جنگ بیش از گذشته به گزارشهای کدال توجه میکند، گفت: سرمایهگذاران میان ریسکهای سیاسی و متغیرهای بنیادی تعادل برقرار کردهاند و همین موضوع از شدت واکنش بورس به اخبار جنگ کاسته است.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران در شرایط پرابهام سیاسی اظهار کرد: در چنین فضایی دو رویکرد پیش روی فعالان بازار قرار دارد؛ یا سرمایهگذار تمام تصمیمهای خود را بر مبنای اخبار و احتمال تشدید درگیریها تنظیم میکند و همواره نگران وقوع یک شوک جدید است، یا اینکه با پذیرش وجود ریسکهای سیاسی، تمرکز خود را بر متغیرهای بنیادی و گزارشهای مالی شرکتها قرار میدهد.
وی افزود: نگرانی از گسترش احتمالی جنگ همچنان وجود دارد و این احتمال را نمیتوان نادیده گرفت که در صورت تشدید درگیریها و آسیب دیدن زیرساختها، شرایط بازار سرمایه به شکل محسوسی تغییر کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در چنین سناریویی ممکن است معاملات بازار متوقف شود یا پرتفوی سرمایهگذاران با چالش جدی روبهرو شود و بخشی از سرمایهها به سمت ابزارهای کمریسکتر مانند اوراق یا صندوقهای طلا حرکت کند.
ریسک جنگ همچنان پابرجاست
خاندوزی با تأکید بر اینکه نباید ریسکهای سیاسی را نادیده گرفت، گفت: بخشی از سرمایهگذاران همچنان به دلیل تجربه جنگ اخیر، حاضر نیستند ریسک بیشتری بپذیرند، زیرا نمیدانند در صورت گسترش دوباره تنشها چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وی افزود: اگر فردی تحمل چنین ریسکی را ندارد، منطقی است که دارایی خود را در ابزارهایی مانند طلا یا اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری کند، اما اگر قصد حضور در بازار سهام را دارد، باید با ترکیبی متعادل از داراییها وارد بازار شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به استراتژی شخصی خود اظهار کرد: به طور کلی ترکیب ۷۰ درصد سهام و ۳۰ درصد داراییهای امن میتواند الگوی مناسبی باشد، هرچند خودم در بسیاری از مقاطع کمتر از این میزان طلا نگهداری میکنم و حتی در دورههایی که شرایط بازار را مناسب ارزیابی کنم، از اعتبار نیز برای سرمایهگذاری استفاده میکنم.
وی تأکید کرد: البته چنین رویکردی ریسک بالایی دارد و سرمایهگذار باید بپذیرد که در شرایط فعلی هر لحظه احتمال وقوع رخدادهای سیاسی و امنیتی وجود دارد.
کدال فرمان بازار را در دست گرفته است
خاندوزی با اشاره به رفتار بورس پس از جنگ گفت: عملکرد بازار در ماههای اخیر نشان داد مسیر حرکت بورس بیش از آنکه تحت تأثیر اخبار جنگ باشد، از گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال تبعیت کرده است.
وی افزود: هر زمان گفته میشود گزارشهای کدال اهمیت چندانی ندارند، عملکرد بازار پس از جنگ بهترین پاسخ به این دیدگاه است، زیرا با وجود حجم بالای اخبار سیاسی و فضای ناشی از جنگ، این گزارشهای مالی شرکتها بودند که مسیر جریان نقدینگی را مشخص کردند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اکنون جریان پول در بازار سرمایه وزن قابلتوجهی برای گزارشهای کدال قائل است و این موضوع باعث شده اثر اخبار جنگ نسبت به گذشته کاهش یابد.
وی ادامه داد: افزایش تعداد نهادهای مالی، صندوقهای سرمایهگذاری و تیمهای تحلیلی موجب شده فرآیند تصمیمگیری در بازار حرفهایتر از گذشته شود؛ بهگونهای که این نهادها ابتدا گزارشهای مالی و وضعیت بنیادی شرکتها را در کمیتههای سرمایهگذاری بررسی میکنند و سپس منابع مالی خود را به سمت سهام ارزنده هدایت میکنند.
خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: دیر یا زود جریان نقدینگی صندوقها و نهادهای مالی به سمت شرکتهایی حرکت میکند که از منظر بنیادی و گزارشهای مالی وضعیت مطلوبتری دارند و همین موضوع سبب شده بازار سرمایه در مقطع فعلی بیش از گذشته بر متغیرهای بنیادی تکیه کند.
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