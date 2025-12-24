شاخص کل ۴ میلیونی شد؛ کارت سبز بورس تهران به بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴، معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران امروز با استقبال گسترده معامله‌گران همراه شد و شاخص‌های اصلی بازار از همان ابتدای دادوستدها در مسیر صعودی قرار گرفتند. تحرک بالا در نمادهای شاخص‌ساز و افزایش محسوس ارزش معاملات، فضای مثبتی را بر کل بازار حاکم کرد؛ به‌طوری که تا پایان معاملات، نماگرهای بورس رشد قابل توجهی را ثبت کردند.

رشد پرقدرت شاخص کل در پایان معاملات

بر اساس آمار رسمی، بازار نقدی بورس تهران در ساعت ۱۲:۴۰:۴۷ با وضعیت بسته به کار خود پایان داد. در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۹۲۷۸۲.۰۳ واحدی نسبت به روز معاملاتی قبل، در سطح ۴,۰۲۸,۵۶۰ واحد ایستاد. این مقدار، بالاترین سطح شاخص در جریان معاملات امروز بود، در حالی که کمترین مقدار شاخص کل در طول بازار ۴,۰۰۲,۱۳۶.۲۲ واحد ثبت شد.

رشد ۲.۳۶ درصدی شاخص کل نشان می‌دهد که جریان تقاضا نه‌تنها در نمادهای بزرگ، بلکه در بخش وسیعی از بازار فعال بوده و بازار از فاز رکودی فاصله گرفته است.

همراهی شاخص هم‌وزن با موج صعودی بازار

در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز امروز عملکرد مثبتی از خود نشان داد و با افزایش ۲۵۵۳۰.۴۲ واحدی به عدد ۱,۱۲۶,۲۶۴.۲۷ واحد رسید. بیشترین سطح این شاخص ۱,۱۲۶,۲۶۴.۲۷ واحد و کمترین مقدار آن ۱,۱۲۰,۴۲۲.۵۲ واحد بود.

رشد ۲.۳۲ درصدی شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که نمادهای کوچک و متوسط نیز همسو با نمادهای بزرگ رشد کرده‌اند و بازار با رشد فراگیر مواجه بوده است.

افزایش هماهنگ شاخص‌های منتخب

در ادامه این روند، شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۱۶۳۰۸.۷۸ واحدی در سطح ۷۰۸,۱۲۱.۱۲ واحد قرار گرفت و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۱۲۷۱۹.۵۸ واحدی به عدد ۵۶۱,۱۱۹.۰۴ واحد رسید.

همچنین شاخص آزاد شناور با افزایش ۱۱۴۹۴۷.۶۷ واحدی به سطح ۵,۰۲۸,۵۰۱.۱۸ واحد دست یافت که نشان‌دهنده نقش فعال سهام با درصد شناوری بالا در تقویت روند صعودی بازار است.

در تفکیک بازارها، شاخص بازار اول با افزایش ۸۴۲۷۳.۴۰ واحدی به عدد ۳,۲۷۱,۶۱۸.۱۵ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۱۳۶۳۱۳.۳۹ واحدی در سطح ۷,۱۱۸,۱۵۰.۸۳ واحد ایستاد.

جهش ارزش معاملات و نقدشوندگی بازار

در پایان معاملات امروز، ارزش بازار بورس تهران به ۱۲۰,۷۳۶,۹۷۳.۶۱۲ میلیارد تومان رسید.

همچنین در جریان دادوستدهای امروز، ۵۸۸,۷۷۸ معامله در بورس انجام شد و ارزش معاملات به ۱۸۶,۵۳۱.۵۷۶ میلیارد تومان رسید.

حجم معاملات نیز معادل ۴۰.۷۴۷ میلیارد سهم ثبت شد که نشان‌دهنده افزایش محسوس گردش پول و نقدشوندگی در بازار سهام است.

نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل

بررسی اثر نمادها بر شاخص کل نشان می‌دهد که نماد فملی با قیمت پایانی ۱۱,۹۱۰ ریال و اثر مثبت ۱۱۵۶۱.۳۴ واحدی، بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا کرده است.

پس از آن، نمادهای فارس با اثر ۹۳۴۲.۵ واحدی، فولاد با اثر ۵۴۰۵.۳ واحدی، وبملت با اثر ۳۴۱۲.۴۵ واحدی، شپنا با اثر ۳۱۶۴.۰۲ واحدی، وغدیر با اثر ۲۸۱۰.۷۶ واحدی و شستا با اثر ۲۵۱۱.۰۲ واحدی از دیگر نمادهای اثرگذار بازار بودند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس تهران

بر اساس تعداد معاملات، نماد وتجارت با ۲۹,۶۴۰ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بورس تهران بود. پس از آن، وبملت با ۲۴,۵۰۱ معامله، خودرو با ۱۸,۸۸۸ معامله، شستا با ۱۸,۳۱۶ معامله، فولاد با ۱۶,۱۹۱ معامله، وبصادر با ۱۳,۵۸۸ معامله و نماد غدیر با ۱۳,۳۵۱ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد گروه بانکی و خودرویی همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار دارند و نقش پررنگی در جریان معاملات امروز ایفا کرده‌اند.

وضعیت معاملات فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز معاملات امروز با روندی صعودی به پایان رسید. بازار نقدی فرابورس در ساعت ۱۲:۴۰:۴۷ بسته شد و شاخص کل فرابورس با افزایش ۷۴۱.۸۰ واحدی به عدد ۳۳,۸۹۴.۶۷ واحد رسید. کمترین مقدار این شاخص ۳۳,۷۵۷.۶۰ واحد و بیشترین سطح آن ۳۳,۹۱۳.۴۹ واحد ثبت شد که معادل رشد ۲.۲۴ درصدی است.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۸,۶۶۷,۹۶۲.۹۱۱ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴,۱۷۵,۴۷۳.۰۴۰ میلیارد تومان رسید.

در این بازار، ۶۸۵,۳۷۹ معامله انجام شد و ارزش معاملات برابر با ۹۴۹,۱۵۰.۹۷۶ میلیارد تومان و حجم معاملات معادل ۱۳.۵۹۶ میلیارد سهم بود.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار، نماد آریا با اثر مثبت ۷۱.۷۲ واحدی، مارون با ۵۰.۰۷ واحد و بپاس با ۳۷.۵۵ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص فرابورس داشتند.

از نظر تعداد معاملات، نماد بانیان با ۲۴۹,۲۵۱ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. پس از آن، هانیکو با ۱۲۶,۲۳۶ معامله، فزر با ۲۲,۹۹۴ معامله، کیمازی با ۱۲,۴۴۷ معامله، کیسون با ۵,۶۲۸ معامله، مادیرا با ۳,۶۹۴ معامله و پتوسعه با ۳,۶۸۰ معامله بیشترین حجم دادوستد را به خود اختصاص دادند.