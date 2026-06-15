توقیف موتورسیکلت قاچاق ۳۰ میلیارد ریالی در شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان پورمصطفوی،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در شهرستان قدس خبر داد.

سرپرست انتظامی شهرقدس اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در یکی از محلات شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان قدس پس از انجام اقدامات پلیسی و شناسایی محل مورد نظر، با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شدند.

پورمصطفوی ادامه داد: مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق شدند و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرقدس تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

پورمصطفوی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.