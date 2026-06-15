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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

توقیف موتورسیکلت قاچاق ۳۰ میلیارد ریالی در شهرقدس

توقیف موتورسیکلت قاچاق ۳۰ میلیارد ریالی در شهرقدس

قدس- سرپرست انتظامی شهرقدس از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان پورمصطفوی،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در شهرستان قدس خبر داد.

سرپرست انتظامی شهرقدس اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در یکی از محلات شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان قدس پس از انجام اقدامات پلیسی و شناسایی محل مورد نظر، با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شدند.

پورمصطفوی ادامه داد: مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق شدند و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرقدس تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

پورمصطفوی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6860956

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