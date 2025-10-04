حامد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان در این رویداد، حضور این گروه‌ها را از مهمترین سرمایه‌های جشنواره دانست.

وی اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین بخش‌های جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، داوری آثار توسط مخاطبان اصلی است. زمانی که فیلم‌ها توسط کودکان و نوجوانان ارزیابی می‌شود، اطمینان داریم که اثر تولیدشده با ذائقه و نیازهای این گروه همخوانی دارد. به همین دلیل جایزه‌ای که از سوی داوران کودک و نوجوان اهدا می‌شود، نه تنها ارزش بالایی دارد بلکه به‌عنوان مهمترین دستاورد یک فیلم نیز به شمار می‌آید.

دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به حضور خبرنگاران نوجوان در این دوره جشنواره بیان کرد: طی سال‌های اخیر خبرنگاران نوجوان توانمندی تربیت شده‌اند که فعالیت آنها به شکلی سازمان‌یافته و مستمر دنبال خواهد شد. طراحی این روند از مدت‌ها پیش در شهرداری اصفهان با محوریت فرهنگسرای کودک و نوجوان صورت گرفته و در طول سال نیز ارتباط با این داوران و خبرنگاران برقرار است. بنابراین زمانی که جشنواره برگزار می‌شود، این نیروهای جوان از قبل آماده و سازماندهی شده‌اند و حضور آنها تنها به ایام جشنواره محدود نمی‌شود.

وی با اشاره به تقسیم وظایف میان نهادهای برگزارکننده جشنواره اظهار کرد: مسئولیت اصلی در حوزه داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان برعهده شهرداری اصفهان است و بنیاد سینمایی فارابی در همکاری با شهرداری فعالیت‌های این بخش را پیش می‌برد. به همین دلیل برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای این گروه بیشتر در تعامل با شهرداری صورت می‌گیرد و فارابی در این زمینه متولی مستقیم به شمار نمی‌رود.

جعفری در پایان تصریح کرد: تنها پنج ماه از آغاز مسئولیت من در بنیاد سینمایی فارابی می‌گذرد و این زمان برای ارائه برنامه‌های یک‌ساله کافی نبوده است. با این حال رویکرد جشنواره در توجه به کودکان و نوجوانان به‌عنوان داوران و خبرنگاران اصلی همچنان تداوم خواهد داشت و تلاش می‌کنیم این ظرفیت در سال‌های آینده نیز تقویت شود.