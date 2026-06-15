مشارکت ۹۳ دستگاه اجرایی کشور در سامانه جامع مشارکت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسعود بیکلریان، معاون توسعه دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اشاره به آخرین آمار سامانه جامع مشارکت الکترونیکی دولت، از تحقق شاخصهای قابل توجه در توسعه تعاملات دیجیتال میان شهروندان و دستگاههای اجرایی کشور خبر داد.
وی اعلام کرد: بر اساس گزارشهای ثبتشده در این سامانه، از مجموع ۱۸۶ دستگاه اجرایی کشور، تاکنون ۹۳ دستگاه به سامانه جامع مشارکت الکترونیکی دولت متصل شدهاند و از ظرفیت این بستر برای دریافت دیدگاهها و نظرات مردم در حوزه مأموریتها و وظایف تخصصی خود استفاده میکنند.
بیکلریان افزود: تاکنون ۳۱۶ نظرسنجی در موضوعات مختلف از سوی دستگاههای اجرایی عضو سامانه طراحی و در اختیار عموم شهروندان قرار گرفته است؛ اقدامی که امکان مشارکت گستردهتر مردم در فرآیندهای تصمیمسازی و ارزیابی خدمات عمومی را فراهم کرده است.
استقبال شهروندان از سازوکارهای مشارکت الکترونیکی
معاون توسعه دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به میزان مشارکت مردمی در این نظرسنجیها، اظهار کرد: آمارهای موجود نشان میدهد شهروندان استقبال مناسبی از این بستر مشارکتی داشتهاند و از ظرفیت ایجادشده برای ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش، پست بانک ایران، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد دانشگاهی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله دستگاههایی هستند که بیشترین میزان مشارکت مردمی و دریافت نظرات شهروندان را در این سامانه به ثبت رساندهاند.
نقش سامانه در تحقق حکمرانی باز
بیکلریان با تأکید بر کارکردهای این سامانه در توسعه حکمرانی دیجیتال، گفت: نتایج حاصل از عملکرد سامانه جامع مشارکت الکترونیکی دولت نشان میدهد این بستر نقش مؤثری در تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و دولت، افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیمسازی و بهرهگیری از نظرات و پیشنهادهای شهروندان در سیاستگذاریهای عمومی ایفا میکند.
وی افزود: توسعه و گسترش استفاده از ابزارهای مشارکت الکترونیکی میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق هرچه بیشتر اصول حکمرانی باز را در کشور فراهم کند.
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