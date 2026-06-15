به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر دامنه نوسان معاملات اظهار کرد: مطابق دستورالعمل‌های بازار سرمایه، هرگونه تغییر در دامنه نوسان باید ابتدا از سوی بورس‌ها پیشنهاد شود و پس از آن به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. با این حال، هیئت‌مدیره بورس تهران تاکنون در این خصوص تصمیمی نگرفته و پیشنهادی نیز به سازمان بورس ارائه نکرده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پاسخگویی به حجم بالای تقاضا در بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و ارکان بازار وظایف خود را در چارچوب مقررات انجام می‌دهند، اما در نهایت تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام بر عهده سرمایه‌گذاران است و بازار بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید.

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: به امید خدا هفته آینده پذیره‌نویسی نخستین صندوق پروژه انرژی خورشیدی با ارزش حدود یک هزار میلیارد تومان در بورس تهران آغاز خواهد شد. همچنین یک صندوق پروژه بزرگ دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن در زمان مناسب اعلام می‌شود.

گودرزی ادامه داد: بر اساس مذاکرات و تفاهم‌های انجام‌شده، با توجه به انتقال سهام شرکت ستاره خلیج فارس به مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، این شرکت به عنوان یکی از ناشران بزرگ و اثرگذار بازار سرمایه در فهرست عرضه‌های اولیه بورس تهران قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در صورت فراهم بودن شرایط و مهیا شدن بسترهای لازم، امیدواریم عرضه اولیه سهام شرکت ستاره خلیج فارس در سال جاری انجام شود.

مدیرعامل بورس تهران همچنین درباره استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه برای بازسازی صنایع گفت: این موضوع از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مستقل در حال پیگیری است و جزئیات بیشتر باید از آن سازمان دریافت شود.

گودرزی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال راه‌اندازی صندوق‌های ارزی نیز گفت: تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد و بورس تهران مسئولیتی در این زمینه ندارد.