چرا بورس در تعطیلی تهران باز است؟ تصمیمی که نیاز به توضیح دارد

به گزارش خبرنگار مهر اعلام تعطیلی استان تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر و برگزاری مراسم گسترده وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در پایتخت، در حالی انجام شده که تاکنون تصمیمی برای تعطیلی بازار سرمایه در این ۲ روز اعلام نشده است. این موضوع، پرسشهای جدی را درباره نحوه فعالیت بورس و امکان ارائه خدمات بدون اختلال ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه بخش عمده ارکان بازار سرمایه، از سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی گرفته تا شرکت مدیریت فناوری بورس، بورسها، شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردانها، کارگزاریها و بسیاری از نهادهای مالی، در تهران و در محدودههای اعلام شده برای این مراسم مستقر هستند و بخش قابل توجهی از فعالیتهای آنها همچنان به حضور فیزیکی کارکنان وابسته است.
در همین راستا پیگیری خبرنگار مهر از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادر نشان میدهد که بازار سرمایه در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ به فعالیت خود ادامه میدهد.
اگرچه معاملات سهام سالهاست بهصورت برخط انجام میشود، اما بازار سرمایه تنها به سامانه معاملات خلاصه نمیشود. مدیریت ریسک، نظارت بر بازار، پشتیبانی سامانهها، تسویه معاملات، پاسخگویی به رخدادهای احتمالی و هماهنگی میان ارکان مختلف، همچنان نیازمند حضور نیروهای تخصصی در مراکز عملیاتی است. از سوی دیگر، با توجه به پیشبینی محدودیتهای گسترده تردد و حضور میلیونی مردم در بخشهای وسیعی از تهران، این پرسش مطرح میشود که آیا همه این مجموعهها قادر خواهند بود خدمات خود را بدون اختلال ارائه کنند؟
موضوع تنها به کارکنان نهادهای مالی محدود نمیشود. هزاران نفر از فعالان بازار، معاملهگران، مدیران سرمایهگذاری و کارکنان شرکتهای مالی نیز برای حضور در محل کار با محدودیتهای ترافیکی و امنیتی مواجه خواهند شد؛ شرایطی که میتواند سرعت تصمیمگیری، کیفیت خدمات و حتی مدیریت رخدادهای پیشبینینشده را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، الزام بسیاری از نهادهای مالی به حضور فیزیکی کارکنان، این پرسش را پررنگتر میکند که چرا در چنین شرایطی، تصمیمی برای تغییر نحوه فعالیت بازار یا استفاده از راهکارهای جایگزین اتخاذ نشده است. اگر امکان ارائه خدمات بهصورت دورکاری وجود دارد، چرا این زیرساخت تاکنون به شکل کامل عملیاتی نشده و اگر چنین امکانی وجود ندارد، چگونه انتظار میرود بازار بدون کوچکترین اختلال به فعالیت خود ادامه دهد؟
در چنین شرایطی، انتظار فعالان بازار بیش از هر چیز شفافیت در تصمیمگیری است. اگر بررسیهای فنی نشان میدهد که تمامی ارکان بازار سرمایه قادر به ارائه خدمات پایدار هستند، لازم است دلایل این تصمیم بهصورت رسمی برای سهامداران و فعالان بازار تشریح شود. اما اگر احتمال اختلال در ارائه خدمات وجود دارد، بازنگری در نحوه فعالیت بازار یا اتخاذ تدابیر جایگزین میتواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
بازار سرمایه بر پایه اعتماد، پیشبینیپذیری و استمرار خدمات بنا شده است. به همین دلیل، تصمیمگیری درباره باز یا بسته بودن بورس در شرایط خاص، صرفاً یک موضوع تقویمی نیست؛ بلکه تصمیمی عملیاتی است که باید با در نظر گرفتن توان واقعی ارکان بازار، دسترسی کارکنان، پایداری زیرساختها و حفظ حقوق میلیونها سرمایهگذار اتخاذ شود. از این رو، انتظار میرود سازمان بورس و سایر مراجع تصمیمگیر، منطق این تصمیم و الزامات اجرایی آن را بهصورت شفاف برای افکار عمومی و فعالان بازار تشریح کنند.
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