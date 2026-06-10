سقف تاریخی شاخص کل بورس تهران شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با جهش ۵۲ هزار و ۱۷۴ واحدی، معادل ۱.۱۵ درصد رشد کرد و با عبور از سقف تاریخی در ارتفاع ۴ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۴۷ واحدی ایستاد. شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشدی ۱.۴۳ درصدی، ۱۷ هزار و ۴۵۰ واحد افزایش یافت و به سطح یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۶۸ واحد رسید.

جریان نقدینگی و ارزش معاملات

بازار امروز با ارزش معاملات خرد ۲۳ هزار و ۱ میلیارد تومانی همراه بود. در این میان، ورود نقدینگی حقیقی (فروش حقوقی) به میزان ۲ هزار و ۸۸ میلیارد تومان به ثبت رسید؛ در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد ورود ۶۰۹ میلیارد تومان نقدینگی بودند.

وضعیت صف‌های خرید و فروش

فضای مثبت حاکم بر بازار در صف‌های معاملاتی نیز نمود داشت؛ به‌طوری‌که ۴۹۸ نماد با تشکیل صف خرید، ارزشی معادل ۱۴ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان را رقم زدند. در مقابل، تنها ۲۲ نماد با صف فروش به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان مواجه بودند.

تحرک نمادهای بزرگ

در معاملات امروز، نمادهای «فملی»، «شپنا»، «وبملت»، «شبندر» و «وپاسار» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و مانع از عقب‌نشینی شاخص شدند. در مقابل، نمادهای «پارسان» و «وغدیر» با تأثیر منفی خود، تلاش کردند بخشی از رشد شاخص را تعدیل کنند. همچنین نمادهای «وبملت»، «خودرو» و «شستا» در صدر فهرست نمادهای پرتراکنش بازار قرار گرفتند.

شایان ذکر است در پایان جلسه معاملاتی امروز، حجم کل معاملات بورس به بیش از ۹۸ میلیارد برگه سهم به ارزش ۲۸۷ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان رسید و مجموع تعداد معاملات نیز از ۹۳۰ هزار عبور کرد.

فرابورس ایران

فرابورس ایران نیز همسو با بازار بورس تهران، روزی مثبت و پرتقاضا را پشت سر گذاشت و اکثر نماگرهای این بازار با رشد همراه بودند.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل فرابورس با رشد ۴۵۲ واحدی، افزایش ۱.۳۱ درصدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۳۵ هزار و ۷۰ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز عملکرد درخشان‌تری داشت و با جهش ۳ هزار و ۵۵۶ واحدی، رشد ۱.۷۲ درصدی را تجربه کرد و به سطح ۲۱۰ هزار و ۸۲۷ واحد رسید.

عملکرد بازارهای فرابورس

در جریان معاملات امروز، شاخص بازار اول فرابورس با رشد قابل‌توجه ۲.۱۷ درصدی همراه بود و شاخص بازار دوم نیز ۱.۱۸ درصد افزایش یافت. همچنین در مجموع، حجم معاملات فرابورس به ۱۶.۱ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات به یک هزار و ۸۶۳ تریلیون تومان (با احتساب ارقام کلان) رسید. تعداد دفعات معاملات نیز در این بازار عدد ۳۶۹ هزار و ۶۳۴ نوبت را به ثبت رساند.

نمادهای اثرگذار

بررسی نمادهای مؤثر بر شاخص فرابورس نشان می‌دهد که نمادهای «دزاگرس»، «سامان»، «فزر»، «مارون»، «شرانل» و «ومپنا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و در مقابل، نماد «کگهر» با تأثیر منفی خود مانع از رشد بیشتر شاخص شد.

شایان ذکر است ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس در پایان معاملات امروز به بیش از ۱۸.۸ میلیون میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به حدود ۴.۵ میلیون میلیارد تومان رسید.