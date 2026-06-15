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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

انهدام ۲ موشک فلامینگو و ۴۵۳ پهپاد اوکراینی؛ فتوحات روسها ادامه دارد

انهدام ۲ موشک فلامینگو و ۴۵۳ پهپاد اوکراینی؛ فتوحات روسها ادامه دارد

وزارت دفاع روسیه در بیانیه جدید خود از انهدام دهها پهپاد اوکراینی و پیشروی در خطوط مقدم و آزادسازی مناطق جدید در دونتسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی یک شهرک دیگر توسط ارتش روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه امروز خود اعلام کرد که شهرک آرتیوم در دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام دو موشک کروز فلامینگو و ۴۵۳ پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته خبر داد.

همچنین در بیانیه وزارت دفاع روسیه از کشته شدن صدها نظامی اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته، پیشروی سریع نیروهای روسی در کنستانتینووکا و ورود به جنوب این منطقه واقع در دونتسک و آزادسازی بیش از ۱۰۰ ساختمان، تسلط نیروهای روسی بر مواضع و خطوط بسیار راهبردی و آزادسازی ۳۵ ساختمان در کراسنی لیمان در دونتسک خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای این کشورها در جبهه های مختلف جنگ خبر داد.

کد مطلب 6861023

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