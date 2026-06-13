انهدام ۵۴۰ پهپاد اوکراینی به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۵ بمب هوایی هدایت‌شونده، یک موشک پرتابگر چندگانه هیمارس و ۵۴۰ فروند پهپاد را طی شبانه روز گذشته رهگیری و سرنگون کردند.

دربیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل مرتبط با نیروهای اوکراین و سایت‌های پرتاب پهپاد نیز مورد هدف قرار گرفتند.

طی این مدت همچنین ۱۴۴۰ نظامی اوکراینی از پا درآمدند.

وزارت دفاع روسیه به پیشروی نیروهای روسی در کونستانتینووکا اشاره کرد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.