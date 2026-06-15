به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی ظهر دوشنبه در همایش «پرچم‌داران محرم» ویژه مسئولان هیئات مذهبی، مداحان و بانیان مجالس خانگی استان چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه هیئت‌داران و فعالان هیئتی در ۱۰۶ روز بعثت مردمی پرچمدار تجمعات شبانه بودند، اظهار کرد: خدمت به آستان مقدس اهل بیت (ع) نعمتی است که جای شکر دارد و شکر عملی این توفیق، آن است که در صحنه باشند و مثل همیشه پرچمداری کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه محرم قبل از امام حسین (ع) محرم بود، ادامه داد: در حدیثی از حضرت ثامن‌الحجج (ع) روایت شده که رسول خدا (ص) در روز اول محرم دو رکعت نماز می‌خواندند و زمانی هم محرم تمام می‌شد فرازهای دعایی با مضامین عالی را به خدا عرضه می‌داشتند از جمله اینکه: پروردگارا دل‌های ما را بعد از آنکه هدایتمان فرمودی منحرف مکن و از نزد خود رحمتی به ما ببخش، همانا تو بخشنده‌ای.

آقابابایی با تأکید بر اینکه پیامبر (ص) در این دعا بر خودسازی در محرم اشاره دارند، تصریح کرد: ایشان همچنین از شیطان و نفس اماره به خدا پناه می‌جویند و عرضه می‌دارند: از تو درخواست می‌کنم حفظ شدنم را از شیطان و قدرت و غلبه بر این نفس فرمانده به گناه و مشغول بودن به آنچه مرا به تو نزدیک می‌کند.

محافل سوگواری حسینی تقویت کننده تجمعات مردمی شبانه است

وی با اشاره به اینکه امسال محرم متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته پیش رو داریم، افزود: اکنون در دورانی هستیم که بواطن عالم روشن شده خاصه در جنگ رمضان که سه ضلع میدان، خیابان و دیپلماسی فعال شد. بر طبق برنامه‌ریزی‌ها، محافل و مجالس حسینی در امتداد اجتماعات خیابانی شبانه با کنش‌گری فعالان و متولیان هیئات برپا می‌شود و این روند در راستای لبیک به رهبر انقلاب مبنی بر حفظ سنگر خیابان توسط مردم مبعوث است.

آقابابایی با تأکید بر اینکه ملاک، قبولی اعمال از سوی خداوند متعال است، تصریح کرد: ملاک این است که کارهایمان به چشم حضرت سیدالشهدا (ع) دیده شود؛ هیئات مذهبی عرصه و فرصتی برای انجام هر نوع کاری است که در راستای خدمت به حضرت و اهل بیت مکرم ایشان باشد و هر خدمتی از جفت کردن کفش عزاداران تا چایی دادن تا روضه خوانی و سخنرانی و ... مصداق خدمت به حضرت است که امیدواریم مقبول افتد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه بر طبق نص صریح قانون دشمنان هرگز نمی‌توانند نور الهی را خاموش کنند، افزود: در زمان امام حسین (ع) هم می‌خواستند نور دین و قرآن کریم را خاموش کنند.

آقابابایی تصریح کرد: امروز هم یزیدیان زمان را باید بشناسیم و با میدان‌داری و حضورمان در محافل دهه محرم در هر عرصه‌ای اعم از هیئت، مسجد و حسینیه و غیره عرصه دیپلماسی را تقویت کنیم.

جمهوری اسلامی قدرت خود را از بعثت مردمی می‌گیرد

وی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی قدرت خود را از حضور و بعثت مردمی می‌گیرد، افزود: رهبر انقلاب نیز حضور مردمی در خیابان‌ها را به تقویت دیپلماسی گره زدند یعنی به میزانی که حضور مردم در صحنه بالا باشد، دست دیپلماسی نیز غنی خواهد شد.

آقابابایی آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای یاری هیئات مذهبی را یادآور شد و گفت: امیدواریم بتوانیم تسهیل‌گری و پشتیبانی لازم را از فعالان این عرصه داشته باشیم و هیئات مذهبی محفل یادکرد امام شهید و تمامی شهدای گلگون‌کفن جنگ رمضان شود.

وی با بیان اینکه اکنون زمان وحدت و همدلی و پرهیز از ایجاد دوقطبی در جامعه است، ادامه داد: نباید اجازه دهیم دشمن با جنگ روانی القا کننده یأس و ناامیدی به ملت پیروز باشد بلکه هیئات مذهبی و محافل و مجالس عزاداری محرم را به عرصه‌ای برای روایت فتح ملت مبعوث ایران تبدیل کنیم و روایت پیروزی از پایگاه هیئت‌ نشر یابد.