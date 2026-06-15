به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبهای از فراهم شدن امکان ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی دارای پلاک مناطق آزاد در سامانه جامع تجارت خبر داد.
بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در پی پیگیریهای انجام شده و با استناد به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان انجام فرایند ثبت سفارش برای واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو به مناطق آزاد وارد شدهاند، فراهم شد.
بر این اساس، مقرر شده است امکان ثبت سفارش کد تعرفههای مرتبط با این دسته از خودروها شامل ردیفهای تعرفهای ۸۷۰۳۲۳۱۹، ۸۷۰۳۲۳۳۹، ۸۷۰۳۲۴۹۰، ۸۷۰۳۳۳۱۹، ۸۷۰۳۳۳۲۹، ۸۷۰۳۴۰۹۰، ۸۷۰۳۵۰۹۰، ۸۷۰۳۶۰۹۰ و ۸۷۰۳۷۰۹۰ در رویه مربوطه در سامانه جامع تجارت کارسازی شود.
این اقدام در ادامه اجرای نامههای پیشین وزارت صمت درباره ساماندهی فرایند واردات خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد انجام شده و میتواند مسیر قانونی ورود این خودروها به سرزمین اصلی را برای مشمولان این رویه تسهیل کند.
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