به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، روند بررسی فنی و تخصصی رشتههای کاندید اعزام به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا همچنان در کمیته ملی المپیک ادامه دارد؛ نشستهایی فشرده که این روزها با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و مدیران فدراسیونها برگزار میشود تا درباره ترکیب نهایی کاروان ایران تصمیمگیری شود.
در نشستهای برگزارشده، آخرین وضعیت رشتههای قایقرانی، بوکس، هندبال، شنا و ورزشهای آبی و دوومیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان هر فدراسیون برنامههای آمادهسازی، وضعیت ملیپوشان و چشمانداز حضور خود در بازیهای آسیایی را ارائه کردند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در این نشستها با اشاره به شرایط فعلی ورزش کشور و سیاست اعزام هدفمند به ناگویا اظهار داشت:«هدف ما این است که با یک کاروان کیفی، بهترین خروجی ممکن را در بازیهای آسیایی داشته باشیم. شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود ایجاب میکند در تصمیمگیریها نهایت دقت و حساسیت را داشته باشیم تا اعزامها بر اساس شایستگی، آمادگی و ظرفیت واقعی رشتهها انجام شود.»
وی تاکید کرد:«ملاک اصلی، حضور ورزشکاران و رشتههایی است که بتوانند برای کاروان ایران نتیجهآفرین باشند و در کنار آن، در برخی رشتهها نیز نگاه حمایتی و توسعهای مدنظر قرار خواهد گرفت.»
در ادامه، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ با اشاره به روند مستمر رصد شرایط فدراسیونها گفت:«تمام وضعیت رشتهها و نفرات اعزامی به صورت مستمر زیر نظر قرار دارد و در روزهای آینده این پیگیریها با دقت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.»
وی افزود:«تلاش ما این است که با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، شرایطی فراهم شود تا ورزشکاران ایران بتوانند نتایجی شایسته و قابل قبول کسب کنند و باعث خوشحالی مردم کشورمان شوند.»
محمدرضا عابدیمحزون مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز با اشاره به تاکید ویژه وزیر ورزش بر کیفیت کاروان اعزامی اظهار کرد:«وزارت ورزش و جوانان حساسیت ویژهای نسبت به ترکیب نهایی کاروان دارد و تاکید اصلی بر اعزام ورزشکاران مدالآور و نفرات دارای شانس موفقیت است.»
وی ادامه داد:«طبیعی است که در برخی رشتهها نگاه حمایتی هم وجود داشته باشد اما اصل مهم این است که کاروان ایران با ترکیبی منطقی، کمهزینه و در عین حال موفق راهی بازیها شود؛ کاروانی که نتایج آن برای مجموعه ورزش کشور قابل دفاع باشد.»
همچنین رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، در این نشستها وضعیت فنی رشتهها، روند آمادهسازی ورزشکاران، شاخصهای ارزیابی و برنامههای ارائهشده از سوی فدراسیونها را تشریح و بررسی کرد.
در این نشستها، از فدراسیون قایقرانی رضا صابونچی دبیر، ایمان عزیزیپور مربی تیم ملی کانو و آرش بصارتدار مربی کایاک، از فدراسیون بوکس روحالله حسینی رئیس، همایون امیری سرمربی تیمهای ملی، حسین رحمتی مدیر تیمهای ملی، فروتن گلآرا مدیر فنی تیم ملی و راضیه طهماسبیفرد مربی بانوان، از فدراسیون هندبال علیرضا پاکدل رئیس، محمود افشاردوست مدیر تیمهای ملی و رضایی سرپرست تیمهای ملی، از فدراسیون شنا و ورزشهای آبی محسن رضوانی رئیس، امید حدیقی رئیس کمیته شیرجه، امیر همراهی مربی تیم ملی واترپلو و خشایارحضرتی مربی تیم ملی شنا و از فدراسیون دوومیدانی احسان حدادی رئیس، علیرضا صیفوری دبیر، پریسا بهزادی نایبرئیس، هادی سپهرزاد ناظر فنی تیمهای آقایان و محبوبه غیور ناظر فنی بانوان حضور داشتند و برنامههای خود را ارائه کردند.
همچنین صبح روز گذشته نیز مسئولین فدراسیون های تنیس روی میز، تیروکمان، شمشیربازی و انجمن ورزشهای الکترونیک نیز با همین روال در این جلسات حاضر و برنامه های آمادگی و تدارکاتی خود را ارائه نمودند.
