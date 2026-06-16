موبایل جدید اوپو با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، به گفته این افشاگر «اوپوفایند ایکس ۱۰ پرو» یک نمایشگر ۶.۷۸ اینچی مسطح او ال ای دی با وضوح ۱.۵K دارد. این پنل طبق گزارش ها با لبه های بسیار نازک در چهار طرف و گوشه هایی گرد سازگار شده است. طبق گزارش ها نمونه اولیه مهندسی از نسل جدید زیرلایه نمایشگر Tianma استفاده می‌کند که نشان‌دهنده بهبود کیفیت و کارایی نمایشگر است.

عملکرد دستگاه با کمک تراشه دو نانومتری Dimensity ۹۶۰۰ آتی مدیا تک کنترل می شود. این موبایل شامل یک اسکنر اثر انگشت اولتراسونیک است و گواهینامه های IP۶۸ و IP۶۹ برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب را دارد.

به نظر می رسد تنظیمات دوربین یکی از وجوه بلندپروازانه دستگاه باشد. افشاگری ها حاکی از آن است که موبایل یک دوربین اصلی سامسونگ HPC با ۲۰۰ مگاپیکسل با اندازه حسگر حدود ۱/۱.۳ اینچ بهره خواهد برد. احتمالا یک دوربین ثانویه ۲۰۰ مگاپیکسلی با حسگر تله فوتو نیز روی دستگاه نصب شده باشد. یک حسگر سه مگاپیکسلی چند طیقی نیز همراه آنها در دستگاه وجود دارد که به وضوح رنگ ها پردازش تصویر کمک می کند.

ظرفیت باتری نیز هشت هزار میلی آمپر برساعت اعلام شده که نشان دهنده افزایشی قابل توجه نسبت به باتری ۷۵۰۰ میلی آمپرساعتی است که در دستگاه «فایند ایکس ۹ پرو» نصب شده است. انتظار می رود پشتیبانی از شارژ بی سیم نیز همچنان در این دستگاه وجود داشته باشد.