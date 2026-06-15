واردات خودروهای شخصی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در دستور کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر دوشنبه در مراسم آغاز شمارهگذاری ناوگان حملونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) باید به ابزاری برای حل مسائل اساسی استان تهران تبدیل شود و نقش آن فراتر از واردات کالا و خودرو باشد.
او گفت: این منطقه از ظرفیتهای مهم اقتصادی و لجستیکی استان تهران به شمار میرود و میتواند در توسعه تجارت، سرمایهگذاری و بهبود زیرساختهای حملونقل نقش مؤثری ایفا کند.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد صرفاً تسهیل واردات نیست، اظهار داشت: این مناطق باید به بستری برای جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و تقویت فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند.
معتمدیان همچنین با اشاره به محدودیتهای موجود در استان تهران از جمله کمبود منابع آب، فشارهای جمعیتی و چالشهای زیرساختی، گفت: مسیر توسعه آینده پایتخت باید بر پایه اقتصاد دانشبنیان، فناوریهای نوین و فعالیتهای صادراتمحور استوار باشد.
وی با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز علمی کشور در تهران افزود: ظرفیتهای علمی و فناورانه استان میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد و منطقه آزاد شهر فرودگاهی نیز باید در همین مسیر حرکت کند.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت زیرساختهای لجستیکی استان اشاره کرد و گفت: بندر خشک آپرین و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) دو ظرفیت مهم هستند که میتوانند در تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و افزایش تابآوری اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
او با اشاره به اتصال بندر خشک آپرین به شبکه ریلی کشور، پیشنهاد الحاق این مجموعه به منطقه آزاد شهر فرودگاهی را مطرح کرد و گفت: این اقدام میتواند زمینه شکلگیری یک هاب بزرگ لجستیکی با محوریت حملونقل ریلی، جادهای و هوایی را فراهم کند.
به گفته معتمدیان، توسعه حملونقل ترکیبی نه تنها سرعت جابهجایی کالا را افزایش میدهد، بلکه موجب کاهش هزینههای حملونقل، کوتاه شدن زمان انتقال کالا و در نهایت کاهش قیمت تمامشده برای مصرفکنندگان خواهد شد.
تأکید بر نوسازی ناوگان فرسوده
استاندار تهران در ادامه، فرسودگی ناوگان حملونقل را یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی استان دانست و گفت: در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو و بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در استان تهران تردد میکنند که بخش قابل توجهی از آنها فرسوده هستند.
او افزود: سهم بالای وسایل نقلیه فرسوده در آلودگی هوای تهران، مصرف سوخت و هزینههای نگهداری، ضرورت نوسازی ناوگان را بیش از گذشته آشکار کرده است.
معتمدیان با رد گمانهزنیها درباره واردات خودروهای شخصی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تأکید کرد: هیچ برنامهای برای واردات خودروهای شخصی وجود ندارد و تمام ظرفیت این منطقه باید در خدمت تأمین نیازهای عمومی قرار گیرد.
به گفته او، اولویت واردات از این مسیر شامل اتوبوس، مینیبوس، آمبولانس، خودروهای آتشنشانی، کامیون و حتی تجهیزات حملونقل ریلی از جمله واگنهای مترو و قطار خواهد بود.
استاندار تهران همچنین سه معیار اصلی برای تأمین ناوگان جدید را قیمت مناسب، ایمنی بالا و آلایندگی پایین عنوان کرد و گفت: هدف این است که ناوگان واردشده علاوه بر کاهش هزینهها، به بهبود کیفیت هوا و افزایش ایمنی حملونقل عمومی کمک کند.
وی با اشاره به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه افزود: از مجموع ۵۰۰ هزار خودروی فرسودهای که باید هر سال در کشور از رده خارج شوند، سهم استان تهران حدود ۱۰۰ هزار دستگاه است و تحقق این هدف بدون استفاده از ظرفیتهای جدید و تکمیلی دشوار خواهد بود.
معتمدیان همچنین کاهش مصرف سوخت را یکی از دستاوردهای نوسازی ناوگان دانست و گفت استان تهران روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین مصرف میکند و هر میزان کاهش در این مصرف میتواند در کاهش هزینههای واردات سوخت و مدیریت ناترازی انرژی کشور مؤثر باشد.
او در پایان تأکید کرد که بهرهبرداری از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) باید به بهبود زندگی شهروندان منجر شود و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا، توسعه تجارت و تقویت زیرساختهای اقتصادی از مهمترین اهدافی است که در این مسیر دنبال خواهد شد.
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