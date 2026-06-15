استقبال محافل لبنانی از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طونی فرنجیه نماینده پارلمان لبنان از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد.
وی اعلام کرد: چه عالی است که همزمان از طرفهای مختلف، کشورهای عربی و خلیج فارس، ایران و آمریکا که برای دستیابی به آتشبس در منطقه و لبنان با هم همکاری کردند، تشکر کنیم.
وی تاکید کرد: امیدواریم که این توافق نقطه شروعی برای آرامش، رفاه و ثبات بلندمدت باشد.
از سوی دیگر بلال تقیالدین، رئیس حزب وفاق ملی لبنان گفت: توافق ایران و آمریکا میتواند راه را برای تفاهم در صحنه لبنان، به ویژه در مورد ترتیبات آتشبس در جبهه جنوبی، هموار کند.
وی افزود: انتظار میرود این توافق بین آمریکا و ایران به کاهش تنشهای منطقهای کمک کند و به طور حتم بر داخل لبنان نیز تاثیرگذار است.
تقی الدین گفت: این توافق میتواند به ایجاد فضای باثباتتر کمک کند و به طور بالقوه دری را برای توافقات داخلی بگشاید که به غلبه بر اختلافات درون طبقه سیاسی حاکم کمک خواهد کرد.
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