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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

استقبال محافل لبنانی از توافق ایران و آمریکا

استقبال محافل لبنانی از توافق ایران و آمریکا

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان و نیز رئیس حزب وفاق ملی لبنان از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طونی فرنجیه نماینده پارلمان لبنان از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد.

وی اعلام کرد: چه عالی است که همزمان از طرف‌های مختلف، کشورهای عربی و خلیج فارس، ایران و آمریکا که برای دستیابی به آتش‌بس در منطقه و لبنان با هم همکاری کردند، تشکر کنیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم که این توافق نقطه شروعی برای آرامش، رفاه و ثبات بلندمدت باشد.

از سوی دیگر بلال تقی‌الدین، رئیس حزب وفاق ملی لبنان گفت: توافق ایران و آمریکا می‌تواند راه را برای تفاهم در صحنه لبنان، به ویژه در مورد ترتیبات آتش‌بس در جبهه جنوبی، هموار کند.

وی افزود: انتظار می‌رود این توافق بین آمریکا و ایران به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کند و به طور حتم بر داخل لبنان نیز تاثیرگذار است.

تقی الدین گفت: این توافق می‌تواند به ایجاد فضای باثبات‌تر کمک کند و به طور بالقوه دری را برای توافقات داخلی بگشاید که به غلبه بر اختلافات درون طبقه سیاسی حاکم کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6861090

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