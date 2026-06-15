وزیر خارجه عمان: توافق آمریکا و ایران پیروزی دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان خواستار حمایت جامعه جهانی از توافق ایران و آمریکا شد.

وی گفت: توافق آمریکا و ایران پیروزی دیپلماسی و منطق درست در زمان مناسب است و شایسته است که جامعه جهانی از این تفاهم استقبال کند و ما از همه کسانی که در دستیابی به این تفاهم کمک کردند، قدردانی می‌کنیم.

استقبال الجزایر از تفاهم ایران و آمریکا

وزارت خارجه الجزائر نیز در بیانیه‌ای ضمن استقبال از حصول تفاهم بین ایران و آمریکا و توقف درگیری در منطقه از تلاش‌های میانجی‌گران بین‌المللی به ویژه پاکستان و قطر قدردانی و بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به توافقات صورت گرفته، تأکید کرد.

الجزائر همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه تقویت اعتماد بین طرف‌های مربوطه و فضای مناسب برای پیدا کردن راه‌حل‌های نهایی همه مسائل اختلافی با هدف تضمین تحقق امنیت دائم و پایدار در منطقه را فراهم کند.

استقبال سودانی از توافق ایران و آمریکا

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر سابق و رئیس ائتلاف «آبادانی و توسعه» عراق از تفاهم به دست آمده بین آمریکا و ایران برای پایان درگیری‌ها استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه دانست.

السودانی با انتشار پیامی اعلام کرد این تفاهم می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به یک توافق جامع‌تر باشد و نقش مهمی در آرام‌سازی فضای منطقه ایفا کند.

وی افزود، آنچه رخ داده، درستی رویکردی را که عراق از آغاز جنگ بر آن تأکید داشت، ثابت می‌کند؛ رویکردی که گفتگو و دیپلماسی را به‌عنوان راهکار اصلی حل بحران‌ها، به‌جای تشدید تنش و جنگ، در اولویت قرار می‌دهد.

السودانی همچنین خاطرنشان کرد تحولات اخیر نشان داده است ادامه درگیری‌ها تنها بر طرف‌های مستقیم منازعه تأثیر نمی‌گذارد، بلکه تمامی کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله عراق که هزینه‌های سنگین امنیتی و اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را متحمل شده است.

رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه در پایان تأکید کرد، هر مسیری که به کاهش تنش و برقراری آرامش منجر شود، یک دستاورد جمعی به شمار می‌رود و فرصت‌های بیشتری برای ثبات و توسعه در سراسر منطقه فراهم می‌کند.

طالبانی: توافق ایران و آمریکا تاریخی است

بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق توافق ایران و آمریکا را تاریخی توصیف کرد و به این دو کشور تبریک گفت.

وی ابراز امیدواری کرد که این توافق به تحقق صلح پایدار در منطقه منجر شود.

طالبانی افزود که این توافق گام مثبتی در راستای کاهش میزان تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه خاورمیانه است.

وی اشاره کرد که اتحادیه میهنی کردستان عراق از آغاز از تمامی تلاش‌های انجام شده برای پیشرفت صلح و گفتگو و همکاری حمایت کرده است و به این رویکرد خود ادامه خواهد داد.