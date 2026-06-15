به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا، ظهر دوشنبه در نشست بررسی چالش‌های منابع آب با معتمدین، ریش‌سفیدان و مسئولان محلی بخش‌های پلان و پیرسهراب، بر ضرورت صیانت از منابع آب شرب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار با اشاره به کمبود منابع آب در شهرستان، گفت: توسعه پایدار در بخش‌های مختلف تنها با مدیریت صحیح منابع آبی امکان‌پذیر است و استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه بخشی از تنش‌های آبی ناشی از تخریب تأسیسات و انشعابات غیرمجاز است، افزود: با حمایت دستگاه قضایی و همراهی نیروهای امنیتی و انتظامی، برخورد قاطع با متخلفان تا رفع کامل مشکلات آبی ادامه خواهد داشت.

نورا تصریح کرد: هرگونه تخریب خطوط انتقال و انحراف آب شرب به سمت اراضی کشاورزی به‌صورت ویژه در مراجع قضایی پیگیری می‌شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین آب بخش کشاورزی از مسیرهای قانونی و تشکیل شرکت‌های تعاونی آب‌بران خبر داد و بر نقش دهیاران و بخشداران در نظارت دقیق بر شبکه‌های آبرسانی تأکید کرد.

فرماندار ویژه چابهار در پایان هشدار داد: در صورت تداوم تخلفات، اسامی متخلفان نیز از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.