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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

نصیری لاکه: توزیع عادلانه آرد عشایری ضروری است

نصیری لاکه: توزیع عادلانه آرد عشایری ضروری است

رودبار- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار بر ضرورت توزیع عادلانه آرد عشایری تأکید کرد و گفت: ساماندهی نانوایی‌های روستاها با رعایت حداقل‌های بهداشتی در دستورکار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان، بر ضرورت توزیع عادلانه آرد عشایری و ساماندهی فعالیت نانوایی‌های محلی و سنتی تأکید کرد و با اشاره به برخورداری شهرستان رودبار از ظرفیت جامعه عشایری، اظهار کرد: هدف ما صرفاً افزایش سهمیه آرد عشایری نیست، بلکه تلاش می‌کنیم توزیع این سهمیه به‌صورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی عشایر و دامداران انجام شود. برخی دامداران مستقر در مناطق ییلاقی و دوردست دسترسی مناسبی به نان و آرد ندارند و تأمین این اقلام برای آنان با دشواری همراه است.

تشکیل کارگروه تخصصی برای تعیین سهمیه عشایری

نصیری لاکه با اشاره به شرایط کوچ عشایر و جابه‌جایی فصلی آنان افزود: لازم است در تعیین سهمیه‌ها، تفاوت شرایط قشلاق و ییلاق و حضور فصلی عشایر در مناطق مختلف مدنظر قرار گیرد. در همین راستا مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، بخشداران، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تشکیل و پیشنهادهای اجرایی برای تصویب در ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند توزیع آرد تأکید کرد و گفت: مسئولیت نظارت بر توزیع سهمیه‌ها در مناطق مختلف باید با بخشداران باشد تا از بروز نارضایتی‌ها و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

رعایت حداقل‌های بهداشتی در نانوایی‌های محلی الزامی است

وی به موضوع ساماندهی نانوایی‌های محلی و سنتی پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از نان‌های مورد نیاز مردم در مناطق روستایی توسط این واحدها تولید می‌شود و نظام‌مند شدن فعالیت آن‌ها بسیار بهتر از فعالیت بدون مجوز، بدون نرخ‌گذاری و بدون نظارت بهداشتی است.

نصیری لاکه با تأکید بر رعایت حداقل‌های بهداشتی در این واحدها گفت: انتظار نداریم نانوایی‌های محلی در روستاها با معیارهای نانوایی‌های شهری مقایسه شوند، اما رعایت الزامات اولیه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای، از جمله داشتن کارت بهداشت برای متصدیان و رعایت نظافت محیط کار، ضروری است.

وی افزود: ساماندهی و صدور مجوز برای این واحدها علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند در مدیریت و کنترل مصرف آرد و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه نیز مؤثر باشد. در این زمینه لازم است دستگاه‌های متولی با همکاری یکدیگر نسبت به رفع موانع موجود در فرآیند صدور مجوز و تدوین ضوابط متناسب با شرایط نانوایی‌های محلی اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار در پایان خواستار تسریع در بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی از سوی کارگروه‌های تخصصی شد تا تصمیمات لازم در جلسات آتی ستاد تنظیم بازار شهرستان اتخاذ شود.

کد مطلب 6861107

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