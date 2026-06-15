نصیری لاکه: توزیع عادلانه آرد عشایری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان، بر ضرورت توزیع عادلانه آرد عشایری و ساماندهی فعالیت نانواییهای محلی و سنتی تأکید کرد و با اشاره به برخورداری شهرستان رودبار از ظرفیت جامعه عشایری، اظهار کرد: هدف ما صرفاً افزایش سهمیه آرد عشایری نیست، بلکه تلاش میکنیم توزیع این سهمیه بهصورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی عشایر و دامداران انجام شود. برخی دامداران مستقر در مناطق ییلاقی و دوردست دسترسی مناسبی به نان و آرد ندارند و تأمین این اقلام برای آنان با دشواری همراه است.
تشکیل کارگروه تخصصی برای تعیین سهمیه عشایری
نصیری لاکه با اشاره به شرایط کوچ عشایر و جابهجایی فصلی آنان افزود: لازم است در تعیین سهمیهها، تفاوت شرایط قشلاق و ییلاق و حضور فصلی عشایر در مناطق مختلف مدنظر قرار گیرد. در همین راستا مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط، بخشداران، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تشکیل و پیشنهادهای اجرایی برای تصویب در ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رودبار همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند توزیع آرد تأکید کرد و گفت: مسئولیت نظارت بر توزیع سهمیهها در مناطق مختلف باید با بخشداران باشد تا از بروز نارضایتیها و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
رعایت حداقلهای بهداشتی در نانواییهای محلی الزامی است
وی به موضوع ساماندهی نانواییهای محلی و سنتی پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از نانهای مورد نیاز مردم در مناطق روستایی توسط این واحدها تولید میشود و نظاممند شدن فعالیت آنها بسیار بهتر از فعالیت بدون مجوز، بدون نرخگذاری و بدون نظارت بهداشتی است.
نصیری لاکه با تأکید بر رعایت حداقلهای بهداشتی در این واحدها گفت: انتظار نداریم نانواییهای محلی در روستاها با معیارهای نانواییهای شهری مقایسه شوند، اما رعایت الزامات اولیه بهداشت محیط و بهداشت حرفهای، از جمله داشتن کارت بهداشت برای متصدیان و رعایت نظافت محیط کار، ضروری است.
وی افزود: ساماندهی و صدور مجوز برای این واحدها علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، میتواند در مدیریت و کنترل مصرف آرد و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه نیز مؤثر باشد. در این زمینه لازم است دستگاههای متولی با همکاری یکدیگر نسبت به رفع موانع موجود در فرآیند صدور مجوز و تدوین ضوابط متناسب با شرایط نانواییهای محلی اقدام کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رودبار در پایان خواستار تسریع در بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی از سوی کارگروههای تخصصی شد تا تصمیمات لازم در جلسات آتی ستاد تنظیم بازار شهرستان اتخاذ شود.
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