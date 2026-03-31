به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، کارگروه آرد و نان و اتاق مدیریت وضعیت اقتصادی بازار با تشریح ضرورت مدیریت هوشمند بازار در ایام تعطیلات نوروزی اظهار کرد: ایام پایانی تعطیلات نوروزی، یکی از حساس‌ترین دوره‌های زمانی در حوزه تنظیم بازار است و کوچک‌ترین اختلال در تأمین کالا یا بی‌توجهی به رعایت قیمت‌ها می‌تواند فشار زیادی بر مردم وارد کند.

وی با اشاره به افزایش تقاضای برخی کالاها در روزهای منتهی به نوروز افزود: در این بازه زمانی، برخی کالاها با رشد مصرف مواجه می‌شوند و اگر برنامه‌ریزی و نظارت کافی نداشته باشیم، امکان سوءاستفاده از شرایط و ایجاد نوسان‌های غیرمنطقی قیمت وجود دارد. بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول، حضور میدانی خود را تشدید و اطلاعات بازار را به‌صورت مستمر رصد کنند.

معاون فرماندار رودبار با تأکید بر ضرورت تأمین کامل کالاهای پرمصرف ادامه داد: انبارها و مراکز توزیع باید در این ایام در حالت آماده‌باش باشند و هیچ کمبودی در عرضه اقلام اساسی، به‌ویژه مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز مسافران نوروزی، نباید وجود داشته باشد.

نصیری لاکه نقش اصناف را در مدیریت روانی جامعه به خصوص در شرایط جنگی تعیین‌کننده دانست و گفت: انتظار ما این است که واحدهای صنفی در چارچوب قانون فعالیت کرده و همکاری کامل با دستگاه‌های نظارتی داشته باشند. رعایت نرخ‌های مصوب، ارائه خدمات مناسب و پرهیز از هرگونه گران‌فروشی و احتکار از مهم‌ترین خواسته‌های مردم و مسئولان است.

وی همچنین بر افزایش گشت‌های مشترک نظارتی تأکید کرد و افزود: با توجه به حضور گسترده مسافران نوروزی، نظارت بر مراکز خدماتی، واحدهای عرضه مواد غذایی، نانوایی‌ها، رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار در این جلسه بر اهمیت نظارت دقیق بر نحوه توزیع آرد و حصول اطمینان از رسیدن سهمیه‌های تخصیص یافته به نانوایان واجد شرایط تأکید کرد و همچنین بر لزوم رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های نانوایان و تلاش برای ایجاد شرایط مطلوب جهت پخت نان با کیفیت برای شهروندان تأکید ورزید.

نصیری لاکه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح گفت: شفافیت در اعلام قیمت‌ها و گزارش تخلفات به مردم کمک می‌کند انتخاب‌های بهتری داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به همکاری تمامی دستگاه‌های شهرستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ایجاد آرامش روانی برای مردم و مسافران، جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی در بازار و ارتقای کیفیت خدمات نوروزی است. انتظار داریم همه نهادها با مسئولیت‌پذیری کامل وظایف خود را انجام دهند.