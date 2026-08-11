وضعیت توزیع آرد و نان در رودبار شفاف شد؛ سرانه هر نانوایی ۴۶۸ نفر

محمد نصیری لاکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انباشت شکایات نانوایان در دو ماه اخیر، اظهار کرد: آرد تحویلی به خبازی‌ها از سستی بیش از حد برخوردار است که این موضوع باعث وارفتن خمیر، افزایش چشمگیر دورریز و ضایعات در مراحل پخت و در نتیجه کاهش فاحش کیفیت نان تولیدی شده است. این افزایش ضایعات، افزون بر هدررفت سرمایه و بیت‌المال، به تضییع نعمت و برکت الهی نیز دامن می‌زند.

وی با تأکید بر اینکه مردم خط قرمز ما هستند، تصریح کرد: برای رفع هرگونه مشکل در حوزه تأمین نان سفره مردم، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و کم‌کاری و فرافکنی در این حوزه از هیچ فرد یا مجموعه‌ای پذیرفته نخواهد بود.

توزیع آرد خانگی و سهمیه عشایری در رودبار

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری رودبار با ارائه آمار دقیقی از وضعیت توزیع آرد در این شهرستان، گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان، آرد خانگی به میزان ۳.۵ کیلوگرم برای هر نفر دریافت می‌کنند که مجموعاً به ۱۳۴۲ کیسه آرد در هر دوره توزیع می‌رسد.

نصیری لاکه در خصوص سهمیه عشایری نیز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، سهمیه آرد هر خانوار عشایری بین ۷ تا ۱۲ کیلوگرم تعیین شده است و در حال حاضر ۲۷۳ خانوار با جمعیت ۱۰۲۵ نفر به عنوان جامعه عشایری شهرستان رودبار شناسایی و ثبت شده‌اند.

وی با اشاره به احتمال بروز تخلف در فرآیند توزیع، تأکید کرد: تعاون روستایی مکلف است از صدور هرگونه اسامی صوری برای دریافت آرد جدا خودداری کند و در صورت مشاهده هر نوع تخلف، ضمن ارسال اخطار کتبی، پرونده متخلفان بدون هیچ گونه مماشاتی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

هشدار درباره مواد سرطان‌زا در نان

این مقام مسئول با ابراز نگرانی شدید از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از «جوهر قند» که ماده‌ای سرطان‌زا محسوب می‌شود، در برخی نانوایی‌های شهرستان، هشدار داد و گفت: شبکه بهداشت موظف است به‌صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی، از تمام نانوایی‌ها بازرسی کند و نتیجه را تا جلسه آتی کارگروه ارائه دهد.

نصیری لاکه استفاده از جوش‌شیرین در نانوایی‌ها برای بهبود ظاهری نان را از دیگر تخلفات رایج برشمرد و با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع، تصریح کرد: با متخلفان این بخش، جریمه‌های سنگینی اعمال خواهد شد و هیچ نانوایی حق ندارد با این اقدامات، سلامت مردم را به مخاطره بیندازد.

وی در عین حال با قدردانی از زحمات نانوایان، اظهار داشت: از تمام نانواهای سخت‌کوش که در کنار حرارت آتش و با تلاشی شبانه‌روزی، برای تأمین نان سفره‌های مردم زحمت می‌کشند، صمیمانه سپاسگزارم. نان، برکت این سفره‌هاست و تمامی دست‌اندرکاران آن، از شغل شریف و ارزشمندی برخوردارند.

کیفیت پایین آرد و تأثیر آن بر سهمیه نانینو

نصیری لاکه با اشاره به عملکردمحور بودن سهمیه‌بندی آرد ماهانه، خاطرنشان ساخت: وقتی به دلیل کیفیت پایین آرد، تولید و فروش نان کاهش می‌یابد، تراکنش‌های ثبت‌شده در سامانه «نانینو» با اختلال مواجه شده و آمار عملکردی واحدهای خبازی افت می‌کند. این مسئله به‌طور مستقیم باعث کاهش سهمیه آرد همان واحدها در دو ماه آینده خواهد شد و فشار معیشتی دوچندانی بر نانوایان و سفره مردم وارد می‌آورد.

وی با پذیرش وجود نارضایتی‌های جدی در این حوزه، گفت: در حال حاضر سه ضلع اصلی یعنی نانوا، مردم و ادارات دولتی، هرکدام به نوبه خود با چالش‌ها و نارضایتی‌هایی مواجه هستند که نشان از نیاز مبرم به بررسی عمیق و اصلاح اساسی در رویه‌های موجود دارد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری رودبار با نگاهی آسیب‌شناسانه به ساختارهای موجود، افزود: متأسفانه با برخی ناهماهنگی‌ها و اشکالات ساختاری در این حوزه مواجهیم که نه فقط مختص شهرستان رودبار، بلکه در سطح کشور نیز نارضایتی‌هایی را از عملکرد کارگروه‌های آرد و نان به همراه داشته است؛ از این رو، بازآرایی، اصلاح یا حتی جایگزینی رویه‌های ناکارآمد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

آمار واحدهای نانوایی و سرانه جمعیتی

نصیری لاکه در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آماری از وضعیت نانوایی‌های شهرستان پرداخت و گفت: در رودبار ۲۱۴ واحد یارانه‌ای، ۱۱ واحد آزادپز و ۵ واحد حجیم و فانتزی فعال هستند که از این تعداد، ۱۲۱ واحد لواش‌پز، ۸۲ واحد بربری‌پز، ۱۴ واحد سنگک‌پز و ۸ واحد تافتون‌پز دارند.

وی با بیان اینکه سرانه جمعیتی نانوایی در کشور یک واحد به ازای هر ۹۰۰ نفر است، افزود: این شاخص در شهرستان رودبار یک واحد به ازای هر ۴۶۸ نفر است که نشان از تراکم مناسب واحدهای خبازی در این شهرستان دارد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری رودبار در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر کارخانجات آردسازی و بازنگری اساسی در فرآیند توزیع، هشدار داد: تا زمانی که ریشه‌یابی دقیق و اصلاح ساختاری در زنجیره تأمین آرد صورت نگیرد، نه فقط کیفیت نان بهبود نمی‌یابد، بلکه بحران ضایعات و کاهش سهمیه‌ها به معضلی پایدار تبدیل خواهد شد. تمامی دستگاه‌های مسئول ملزمند با احساس مسئولیتی مضاعف، نسبت به رفع مشکلات و پاسخگویی به مردم اقدام کنند.