محرم امسال فرصتی برای تبیین فرهنگ مقاومت و امید است

حجتالاسلام غلامحسین حقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر نهضت عاشورای حسینی را ماندگارترین الگوی حقطلبی و مبارزه با ظلم در تاریخ بشریت دانست و اظهار کرد: قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محدود به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مکتبی زنده و الهامبخش برای همه آزادیخواهان، مجاهدان و عدالتطلبان جهان به شمار میرود.
وی با اشاره به تقارن ماه محرم با شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، افزود: این همزمانی ظرفیت مناسبی را برای تبیین هرچه بهتر مفاهیم عاشورا و انتقال پیامهای ایثار، مقاومت، آزادگی و ظلمستیزی به نسلهای مختلف جامعه فراهم کرده است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه نهضت حسینی سرشار از درسها و پیامهای راهبردی برای جوامع اسلامی است، تصریح کرد: حرکت در مسیر حق و عدالت، مقابله با ظلم و زمینهسازی برای تحقق آرمانهای الهی از مهمترین پیامهای قیام عاشورا است؛ پیامهایی که همواره الهامبخش ملتهای آزاده در برابر استکبار و ستم بوده است.
وی نقش مردم را در برگزاری آیینهای عزاداری محرم بیبدیل دانست و گفت: محور اصلی برگزاری مراسم عزاداری، مردم و هیئتهای مذهبی هستند و دستگاههای فرهنگی و دینی وظیفه دارند با حمایت، هدایت و تسهیلگری، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کنند.
حقانی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای دهه نخست محرم اظهار کرد: در ماههای گذشته نشستهای متعددی با هیئتهای مذهبی، مداحان، شاعران آیینی و فعالان فرهنگی برگزار شده تا ضمن حفظ اصالت آیینهای عزاداری، زمینه انتقال دقیقتر و عمیقتر مفاهیم عاشورایی به مخاطبان فراهم شود.
وی حفظ و تقویت آیینهای سنتی عزاداری در استان را از اولویتهای مهم مجموعه تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: مراسمهایی نظیر چهارپایهخوانی و دیگر آیینهای ریشهدار مذهبی، بخشی از هویت فرهنگی و دینی مردم قزوین محسوب میشود و تلاش شده است با همکاری شورای هیئات مذهبی و مجموعههای مردمی، این سنتهای ارزشمند با شکوه بیشتری برگزار شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین درباره شعار محرم امسال نیز گفت: شعار «ما در خیمه حسینیم؛ خونفدای ایران» پس از بررسیها و نظرسنجیهای انجامشده در سطح کشور انتخاب شده و بیانگر پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از ارزشهای اسلامی و ملی است.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم مقاومت در برنامههای محرم خاطرنشان کرد: مکتب عاشورا به ملتها میآموزد که در برابر ظلم، زورگویی و استکبار ایستادگی کنند و این پیام امروز برای ملت ایران و جهان اسلام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حقانی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از اصالت مراسم عزاداری اظهار کرد: مقابله با خرافهگرایی، تحریف و روایتهای نادرست از عاشورا از مهمترین وظایف مبلغان، مداحان، شاعران آیینی و فعالان فرهنگی است و باید پیامهای اصیل نهضت حسینی شامل شهادتطلبی، ولایتمداری، ایثار، مقاومت و امید به درستی به جامعه منتقل شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش محرم در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: نهضت عاشورا سرشار از پیام امید، پایداری و اعتماد به وعدههای الهی است و مراسم عزاداری امام حسین(ع) علاوه بر آثار معنوی و عاطفی، میتواند به افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت روحیه امید و انسجام ملی کمک کند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین از اجرای برنامههای ویژه برای کودکان و نوجوانان در ایام محرم خبر داد و گفت: با برگزاری دورههای آموزشی ویژه مربیان و فعالان فرهنگی و همچنین تولید محتوای متناسب با گروههای سنی مختلف، تلاش شده است نسل جدید با معارف و پیامهای نهضت عاشورا ارتباط عمیقتر و مؤثرتری برقرار کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از هیئتهای مذهبی، خادمان و دستاندرکاران برگزاری مراسم عزاداری، ابراز امیدواری کرد محرم امسال با حضور گسترده مردم و برگزاری برنامههای غنی و اثرگذار، زمینه تعمیق فرهنگ عاشورا، تقویت وحدت ملی و ترویج ارزشهای اسلامی در جامعه را بیش از پیش فراهم کند.
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