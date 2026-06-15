به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، آتوسا برهانی‌نژاد تهیه‌کننده برنامه «نغمه‌های حسینی» که همزمان با آغاز ماه محرم از رادیو صبا پخش می‌شود، درباره این برنامه بیان کرد: «نغمه‌های حسینی» در ۱۳ قسمت و از ابتدای ماه محرم روی آنتن می‌رود و تلاش دارد نگاهی کوتاه و در عین حال جامع به تاثیر واقعه عاشورا بر هنرهای مختلف داشته باشد.

وی افزود: در این برنامه به حوزه‌هایی چون شعر و ادبیات، موسیقی، هنرهای تجسمی، معماری و دیگر شاخه‌های هنری می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که قیام عاشورا چگونه در طول تاریخ الهام‌بخش هنرمندان بوده است.

برهانی‌نژاد با اشاره به شیوه اجرای برنامه عنوان کرد: در هر قسمت از طریق گفتگوی تلفنی با کارشناسان حوزه‌های مختلف هنری، ابعاد تاثیر عاشورا بر آن هنر بررسی می‌شود و تلاش کرده‌ایم با طرح پرسش‌های مشخص، تصویری روشن از این پیوند تاریخی و فرهنگی ارائه دهیم.

وی ادامه داد: عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه سرچشمه‌ای از مفاهیم بلند انسانی مانند آزادگی، ایثار، ظلم‌ستیزی و معنویت است؛ مفاهیمی که در طول قرن‌ها در جان هنر ایرانی و اسلامی رسوخ کرده‌اند. از شعرهای آئینی و مراثی ماندگار گرفته تا نغمه‌های سوگ، پرده‌های نقاشی قهوه‌خانه‌ای، تعزیه و حتی جلوه‌های نمادین در معماری و کتیبه‌نگاری، همگی نشان‌دهنده تاثیر عمیق این واقعه بر بیان هنری هستند.

این تهیه‌کننده تاکید کرد: «نغمه‌های حسینی» تلاش دارد با مرور نمونه‌ها و روایت‌هایی از آثار شاخص هنری، نشان دهد که چگونه هنرمندان در دوره‌های مختلف تاریخی، با زبان هنر خود به بازآفرینی پیام عاشورا پرداخته‌اند و این پیام را نسل به نسل منتقل کرده‌اند.

برهانی‌نژاد در پایان گفت: عاشورا با تمام ابعاد حماسی، تراژیک، معنوی و عرفانی خود همچنان الهام‌بخش هنرمندان است و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای خلق آثار هنری دارد؛ ظرفیتی که در این برنامه کوشیده‌ایم تنها بخشی از آن را به مخاطبان رادیو صبا معرفی کنیم.

«نغمه‌های حسینی» از اول محرم هر روز ساعت ۱۱ به تهیه‌کنندگی آتوسا برهانی‌نژاد و به گویندگی امیرحسین مدرس پخش می‌شود.