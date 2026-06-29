به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه «امین ایران» عصر روز شنبه ۱۳ تیر به مناسبت آئین وداع با پیکر پاک رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای به تهیه کنندگی سید هادی موسوی نژاد از شبکه رادیویی فرهنگ روی آنتن می‌رود. این برنامه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در قالب MC و از موج اف‌ام ۱۰۶ پخش خواهد شد.

سید هادی موسوی‌نژاد، تهیه‌کننده این برنامه، درباره رویکرد محتوایی این نوبت از برنامه «امین ایران» بیان کرد: این برنامه با پرداختن به محورهای گوناگونی همچون «ایران قوی در اندیشه امام شهید» طراحی شده است؛ در این بخش‌ها مؤلفه‌های قدرت ملی از نگاه ایشان، از علم و اقتصاد گرفته تا فرهنگ، امنیت، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی و مکتب مقاومت مورد بررسی قرار می‌گیرد. کوشیده‌ایم برنامه صرفاً به پوشش مراسم محدود نشود، بلکه در کنار روایت میدانی تشییع، به تبیین فکری و تحلیلی اندیشه‌های امام شهید نیز بپردازیم تا مخاطب تصویری جامع‌تر از این شخصیت تاریخی دریافت کند.

موسوی‌نژاد با اشاره به پوشش گسترده میدانی این برنامه گفت: در طول پخش، با گزارشگران مستقر در سطح شهر تهران و مصلای تهران در ارتباط خواهیم بود و همزمان با مراکز استان‌ها تماس می‌گیریم تا از وضعیت مردم مشتاقی که از سراسر ایران اسلامی برای حضور در مراسم تشییع عازم شده‌اند، مطلع شویم. هدف ما این است که صدای مردم در جای‌جای کشور به گوش شنوندگان برسد.

این تهیه‌کننده درباره بخش‌های تحلیلی برنامه نیز توضیح داد: در «امین ایران» با کارشناسان سیاسی و مذهبی متعددی گفتگو خواهیم کرد تا تحلیلی از شرایط موجود و ابعاد شخصیتی و راهبردی امام شهید ارائه شود. همچنین با مسئولان برگزارکننده مراسم در تماس خواهیم بود تا آخرین اطلاعات و برنامه‌ها برای اجرای هرچه باشکوه‌تر این آئین را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی درباره حال‌وهوای آماده‌سازی این ویژه‌برنامه عنوان کرد: از روزهای گذشته، فضای تحریریه و استودیو حال و هوای متفاوتی دارد. هماهنگی با گزارشگران، ارتباط با استان‌ها و مرور محورهای فکری امام شهید، همه نشان می‌دهد که با یک رخداد عادی رسانه‌ای روبه‌رو نیستیم، بلکه در حال ثبت بخشی از تاریخ معاصر کشور هستیم.

موسوی نژاد در پایان گفت: راستش را بخواهید هیچ‌وقت در تصورم نبود روزی برسد که من به عنوان تهیه‌کننده بخواهم برای رهبر شهید برنامه بسازم. همیشه فکر می‌کردیم ایشان با همان صلابت و حضور همیشگی‌شان در کنار این ملت هستند. اما قرار است تهیه کننده «امین ایران» باشم و بیش از هر زمان دیگری به این باور می‌رسم که شهیدان زنده‌اند و ناظر بر اعمال ما هستند. همین احساس مسئولیت کار ما را سنگین‌تر می‌کند؛ انگار باید با دقت و اخلاص بیشتری روایتگر بخشی از تاریخ و ارادت یک ملت باشیم.

ویژه‌برنامه «امین ایران» با گویندگی طهماسبی و سکینه ارجمندی، گزارشگری سمیه نجفی، حمیرا فراتی و وجیهه سادات حسینیان و علیرضا تابان و علیرضا نوری و دیگر گزارشگران شبکه‌ها، با هماهنگی بهاره آزادی، نویسندگی عادله گلستانی و تهیه‌کنندگی سید هادی موسوی‌نژاد از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و تلاش دارد روایتی زنده، تحلیلی و فراگیر از آئین تشییع و ابعاد فکری امام شهید به مخاطبان ارائه دهد.