  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

بهینه‌سازی مصرف انرژی در اولویت صنعت گاز قرار دارد

بهینه‌سازی مصرف انرژی در اولویت صنعت گاز قرار دارد

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط کنونی صنعت گاز و افزایش مصرف انرژی، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف و ارتقای بهره‌وری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هوشنگ صیدالی در آیین تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی، با اشاره به شرایط کنونی صنعت گاز کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش تولید و افزایش نیاز مصرف، همراهی مردم و توجه جدی به مصرف بهینه گاز نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات‌رسانی دارد.

وی ادامه داد: امروز موضوع بهینه‌سازی مصرف، یکی از اولویت‌های مهم صنعت گاز کشور است و همه بخش‌ها باید در مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت انرژی و فرهنگ‌سازی مصرف صحیح گام بردارند.

در ادامه این آیین، جمشید درستکار، مدیرعامل جدید شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور از طریق گاز طبیعی تأمین می‌شود و همین موضوع مسئولیت صنعت گاز را در حفظ پایداری شبکه، جلوگیری از مصرف بی‌رویه و ترویج فرهنگ مصرف صحیح دوچندان می‌کند.

علیرضا شیخی، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی هم با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال‌های گذشته، اعلام کرد: در دوره ۹ ساله مدیریت، بیش از ۱۶ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شد. در این مدت، یک‌هزار و ۶۰۰ روستا به جمع مصرف‌کنندگان گاز طبیعی پیوستند و تعداد شهرهای برخوردار از گاز در استان از ۳۶ شهر به ۴۷ شهر افزایش یافت.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های گسترده گازرسانی در مناطق مختلف استان بیان کرد: با تکمیل پروژه گازرسانی به قطور خوی، زمینه بهره‌مندی همه شهرهای آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی فراهم می‌آید.

کد مطلب 6861197
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها