به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هوشنگ صیدالی در آیین تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی، با اشاره به شرایط کنونی صنعت گاز کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش تولید و افزایش نیاز مصرف، همراهی مردم و توجه جدی به مصرف بهینه گاز نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات‌رسانی دارد.

وی ادامه داد: امروز موضوع بهینه‌سازی مصرف، یکی از اولویت‌های مهم صنعت گاز کشور است و همه بخش‌ها باید در مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت انرژی و فرهنگ‌سازی مصرف صحیح گام بردارند.

در ادامه این آیین، جمشید درستکار، مدیرعامل جدید شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور از طریق گاز طبیعی تأمین می‌شود و همین موضوع مسئولیت صنعت گاز را در حفظ پایداری شبکه، جلوگیری از مصرف بی‌رویه و ترویج فرهنگ مصرف صحیح دوچندان می‌کند.

علیرضا شیخی، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی هم با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال‌های گذشته، اعلام کرد: در دوره ۹ ساله مدیریت، بیش از ۱۶ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شد. در این مدت، یک‌هزار و ۶۰۰ روستا به جمع مصرف‌کنندگان گاز طبیعی پیوستند و تعداد شهرهای برخوردار از گاز در استان از ۳۶ شهر به ۴۷ شهر افزایش یافت.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های گسترده گازرسانی در مناطق مختلف استان بیان کرد: با تکمیل پروژه گازرسانی به قطور خوی، زمینه بهره‌مندی همه شهرهای آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی فراهم می‌آید.