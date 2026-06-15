تفاهمنامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کمیته امداد به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر دوشنبه، تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و همچنین اداره کل کمیته امداد استان سمنان در سالن جلسات این دانشگاه، به امضا رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در جریان امضای این تفاهم نامه گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با هدف ارتقای سطح سلامت مددجویان کمیته امداد و نیازمندان امضا شده است.

محمد حسن امامیان ادامه داد: توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و بهبود کیفیت زندگی مددجویان کمیته امداد دیگر هدف امضای این تفاهم نامه است.

وی با بیان اینکه این طرح همچنین همه اقشار نیازمند را نیز در بر می گیرد، گفت: این تفاهم نامه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو مجموعه در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به جامعه هدف خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین گفت: در این طرح تلاش می شود که ارتقای سطح خدمات پزشکی و درمانی به نیازمندان جامعه بیش از گذشته گسترش یابد.