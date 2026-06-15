تأکید استاندار هرمزگان بر تسریع در احداث موزه دفاع مقدس در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار با معاون امور موزه‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و امیر طباخی معاون مهندسی این بنیاد، بر ضرورت تسریع در احداث موزه دفاع مقدس استان و تبدیل آن به نمادی از مقاومت، ایثار و استکبارستیزی تأکید کرد.

استاندار هرمزگان در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، بر اجرای بخش‌های مختلف پارک موزه دفاع مقدس و نصب المان‌ها و یادمان‌های مرتبط با شهدای شاخص استان تأکید کرد.

آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خواستار نصب المان‌های شهدای ایرباس، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای ناو دنا، شهدای جنگ رمضان و همچنین یادبود سردار شهید علیرضا تنگسیری در این مجموعه فرهنگی شد.

وی اظهار کرد: موزه دفاع مقدس هرمزگان باید فراتر از یک فضای نمایشگاهی عمل کرده و به موزه استکبارستیزی و نمادی برای نمایش جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و مردم مظلوم منطقه تبدیل شود.

استاندار هرمزگان همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نهادهای ذی‌ربط در سطح استانی و ملی برای تحقق این هدف تأکید کرد و خواستار تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی شد.

در این دیدار، طرفین پیرامون روند اجرای پروژه موزه دفاع مقدس هرمزگان، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی مرتبط با حوزه ایثار و شهادت و راهکارهای تسریع در تکمیل این مجموعه تبادل نظر کردند.