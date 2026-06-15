خراسان جنوبی الگوی موفق نهضت توسعه عدالت آموزشی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش و شورای مناطق مرزی خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی و مجموعه مدیریتی استان، بهویژه استاندار خراسان جنوبی، اظهار کرد: نقش مدیریت ارشد استان در برگزاری منظم و اثربخش جلسات شورای آموزش و پرورش قابل تقدیر است و این شورا از جایگاه ویژهای در سطح کشور برخوردار است.
وی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده در حوزه آموزش و پرورش استان افزود: خراسان جنوبی در اجرای پروژه مهر و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، در زمره پنج استان برتر کشور قرار گرفته که این موفقیت حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی، پیگیریهای استاندار و تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان است.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه موفقیت در نظام تعلیم و تربیت نتیجه یک کار جمعی و هماهنگ است، تصریح کرد: هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به تحقق اهداف آموزشی نیست و حمایت، هماهنگی و پیگیریهای مستمر استاندار و مدیران استانی نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای آموزشی دارد.
کاظمی با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در حوزه عدالت آموزشی گفت: خراسان جنوبی از استانهایی است که در مسیر نهضت توسعه عدالت آموزشی و مردمیسازی آموزش، الگوهای موفقی ارائه کرده و مشارکت مردمی در این استان به شکل قابل توجهی فعال و اثربخش است.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس و تقویت نظام مدیریتی مدارس از جمله برنامههای در دست اجرای وزارت آموزش و پرورش است و استانها باید با رویکردی تحولگرا در این مسیر حرکت کنند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سیاست این وزارتخانه حذف موانع دسترسی به آموزش و تقویت عدالت آموزشی است و در همین راستا طرحهایی مانند توسعه مدارس هیئتامنایی با رویکردی جدید در حال اجراست تا زمینه مشارکت بیشتر مردم در اداره مدارس فراهم شود.
کاظمی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیت ارزشمند همدلی و تعامل میان مدیران، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی برخوردار است، افزود: این انسجام مدیریتی زمینهساز پیشرفت طرحهای آموزشی و ارتقای شاخصهای تعلیم و تربیت در استان شده و میتواند به عنوان الگویی موفق برای سایر استانهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
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