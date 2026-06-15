تساوی بدون گل اسپانیا مقابل کیپ ورد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال اسپانیا و کیپوردپرس ورزشگاه مرسدس بنز آمریکا از گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی بدون گل در نیمه نخست به پایان رسید.
اسپانیا از همان ابتدای مسابقه مالکیت توپ را در اختیار گرفت و تلاش کرد با گردش سریع توپ راهی برای نفوذ به خط دفاعی حریف پیدا کند، اما فشردگی خطوط دفاعی کیپورد اجازه خلق موقعیتهای جدی را به شاگردان لاروخا نداد. با وجود برتری محسوس اسپانیاییها در مالکیت توپ، ووزینیا دروازهبان کیپورد در ۱۵ دقیقه ابتدایی مسابقه کار چندان دشواری نداشت و اسپانیا نتوانست موقعیت خطرناکی روی دروازه حریف ایجاد کند.
در دقیقه ۲۰، فران تورس با ارسال بلندی توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد، اما میکل اویارزابال نتوانست خود را به توپ برساند. در ادامه نیز شوت پائو کوبارسی از پشت محوطه جریمه با اختلاف زیادی از کنار دروازه به بیرون رفت تا این حمله اسپانیا نیز بدون نتیجه باقی بماند.
در ادامه نیمه نخست، اسپانیا همچنان نبض بازی را در اختیار داشت و با پاسهای متوالی به دنبال باز کردن ساختار دفاعی حریف بود، اما بازیکنان کیپورد با تمرکز بالا و پوشش مناسب فضاها، اجازه ایجاد موقعیتهای جدی را به حریف ندادند.
در آخرین دقایق نیمه نخست، اسپانیا بار دیگر فرصت مناسبی برای گلزنی به دست آورد. آیمریک لاپورت روی یک موقعیت خطرناک در آستانه باز کردن دروازه کیپورد قرار گرفت، اما ووزینیا با واکنشی بهموقع بار دیگر ناجی تیمش شد تا دروازه کیپورد بسته بماند.
بهاین ترتیب تلاش دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست ثمری نداشت و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
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