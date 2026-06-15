تلویزیون رایگان به جای رویای جام جهانی/ هدیه عجیب به هواداران آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «سان» انگلیس، هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که به دلیل رد شدن درخواست ویزای آمریکا از حضور در جام جهانی محروم شده‌اند، در یک اتفاق غیرمنتظره یک دلخوشی عجیب دریافت کردند.

ده‌ها هوادار ناراحت آرژانتینی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی، موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده نشدند و از سفر برای حمایت از لیونل مسی و تیم ملی کشورشان بازماندند.

با این حال، شرکت الکترونیکی آرژانتینی «Newsan» در اقدامی تبلیغاتی اعلام کرد نخستین ۱۰۰ هواداری که بتوانند رد شدن ویزای خود را ثابت کنند، می‌توانند به دفتر این شرکت در بوئنوس آیرس مراجعه کرده و به جای حسرت سفر، یک تلویزیون جدید دریافت کنند.

این کمپین با شعار جنجالی «ویزاهای رد شده‌تان را بیاورید و یک تلویزیون رایگان بگیرید» اجرا شد و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد برخی هواداران در کنار جعبه‌های تلویزیون خود با برچسب‌هایی مانند «ویزای رد شده» و «تلویزیون تأیید شد» عکس گرفته‌اند.

این اتفاق در حالی رخ داده که آرژانتین به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود و احتمالاً این تورنمنت آخرین حضور لیونل مسی در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان خواهد بود؛ موضوعی که باعث شده تقاضا برای سفر و خرید بلیت‌ها به شدت افزایش یابد.

با این وجود، برای برخی هواداران، این رویا پیش از آغاز مسابقات به پایان رسیده و آن‌ها به جای تماشای مسی از نزدیک، باید بازی‌ها را از خانه و از طریق تلویزیون‌های جدیدشان دنبال کنند.