استقبال گسترده هواداران از دروازه بان شگفتی ساز جام جهانی در شیلی

به گزارش خبرنگار مهر، ووزینیا دروازهبان ۴۰ ساله تیم ملی فوتبال کیپورد که در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکرد درخشانی داشت، با استقبال گسترده هواداران وارد شیلی شد تا مراحل نهایی پیوستن به باشگاه کولو کولو را پشت سر بگذارد.
رسانه «ole» نوشت: جمع زیادی از هواداران این تیم شامگاه یکشنبه ۱۱ مرداد در فرودگاه سانتیاگو حضور پیدا کردند تا از این دروازهبان باتجربه استقبال کنند. ووزینیا که سفر خود را از پرتغال آغاز کرده و پس از توقفی کوتاه در مادرید راهی شیلی شده بود، در میان استقبال هواداران وارد پایتخت این کشور شد.
دروازهبان کیپوردی که با لباس سبز و عینک در فرودگاه حاضر شده بود، در ویدئویی که باشگاه کولو کولو منتشر کرد، با در دست داشتن تابلویی با نوشته «شیلی» گفت: از حضور در اینجا بسیار خوشحالم. از هواداران بابت این استقبال تشکر میکنم و از فردا کارم را زیر نظر سرمربی آغاز خواهم کرد.
ووزینیا قرار است امروز دوشنبه در تستهای پزشکی باشگاه کولو کولو شرکت کند و در صورت موفقیت در این آزمایشها، قرارداد خود را امضا خواهد کرد. قرارداد این دروازهبان با باشگاه شیلیایی ۱۸ ماهه خواهد بود.
این بازیکن روز سهشنبه نخستین تمرین خود را با تیم تحت هدایت فرناندو اورتیز، سرمربی آرژانتینی کولو کولو، انجام خواهد داد و پس از آن در ورزشگاه مونومنتال در نخستین نشست خبری خود به عنوان بازیکن جدید این تیم شرکت میکند.
باشگاه کولو کولو پیش از این نیز در شبکههای اجتماعی از جذب ووزینیا خبر داده بود و با انتشار تصویری از بخشی از چهره او، به ویژگی موهای فر این دروازهبان اشاره کرده و عبارت «خوش آمدی» را به سه زبان اسپانیایی، انگلیسی و پرتغالی منتشر کرده بود.
ووزینیا پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از چهرههای مورد توجه فوتبال تبدیل شد و حالا قرار است تجربه خود را در فوتبال باشگاهی شیلی ادامه دهد.
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