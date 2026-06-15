چرا فیفا برخلاف حریف ایران ستاره های اروگوئه را حذف نکرد؟

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه مارکا، بزرگترین افتخار برای یک تیم ملی این است که تعداد قهرمانیهایش را روی پیراهن خود با ستاره نشان دهد؛ این ستارهها بالای لوگوی تیم قرار میگیرند و برای کشورها بسیار ارزشمند هستند.
با این حال، همه تیمها نمیتوانند ستارههای مربوط به هر نوع قهرمانی را استفاده کنند. به همین دلیل فیفا از مصر خواسته است که برای جام جهانی، ستارههای روی نشان خود را حذف کند؛ حتی قبل از اولین بازی این تیم مقابل بلژیک.
تیم ملی مصر با پیراهنی وارد رقابتها شده بود که روی آن هفت ستاره دیده میشد؛ این ستارهها نشاندهنده هفت قهرمانی این تیم در جام ملتهای آفریقا هستند. این موضوع نوعی نمایش قدرت و افتخار برای مصر در سطح قاره آفریقا محسوب میشد، اما فیفا دستور داده این ستارهها حذف شوند.
دلیل این تصمیم این است که طبق قوانین فیفا، فقط ستارههایی مجاز هستند که مربوط به قهرمانیهای جام جهانی باشند، نه مسابقات قارهای. به همین دلیل کشورهایی مثل اسپانیا فقط یک ستاره دارند و تیمهایی مانند آرژانتین و برزیل به ترتیب سه و پنج ستاره روی پیراهن خود دارند.
مصر این تصمیم را پذیرفته و اعلام کرده که پیش از بازی با بلژیک، لباسهای این تیم مطابق قوانین فیفا اصلاح خواهد شد.
در مقابل، بحثی درباره اروگوئه وجود دارد که چهار ستاره روی پیراهن خود دارد و مجبور به حذف آنها نشده است.
این چهار ستاره مربوط به قهرمانیهای اروگوئه در المپیکهای ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ و همچنین جام جهانیهای ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ است. درباره دو قهرمانی المپیک اختلاف نظر وجود دارد، چون برخی آنها را همسطح جام جهانی نمیدانند.
با این حال، اروگوئه مجبور نشده مانند مصر ستارهها را حذف کند، چون در آن زمان هنوز جام جهانی به شکل امروزی وجود نداشت و آن رقابتها توسط فیفا برگزار میشد و به نوعی در سطح جهانی محسوب میشدند.
حتی در جام جهانی قبلی هم فیفا از برند پوما خواسته بود دو ستاره را از لباس اروگوئه حذف کند، اما این موضوع در نهایت اجرا نشد و اروگوئه همچنان با چهار ستاره قهرمانی خود در رقابتها حاضر میشود.
نظر شما