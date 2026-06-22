به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اروگوئه و کیپ ورد از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در ورزشگاه میامی با قضاوت اسین اسکاس به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی ۲ - ۲ همراه بود.

کوبن پبنا (۲۱) و هلیو وارلا (۶۱) برای کیپ ورد و ماکسیمیلیانو آرائوخو(۴۴) و آگوستین کانوبیو (۶+۴۵) برای اروگوئه گلزنی کردند.

دو تیم در حالی به تساوی دیگر رسیدند که برای حضور در مرحله بعدی نیاز به ۳ امتیاز ارزشمند در این یدیدار سرنوشت ساز داشتند اما شاگردان مارچلو بیلسا در اروگوئه همچون اسپانیا برای بردن کیپ ورد به زحمت زیادی افتادند. اگرچه این تیم توانست دروازه حریف کم نام و نشان را دو بار باز کند.

در نهایت تزتزل در خط دفاع و همچنین اشتباه موسلرا گلر اروگوئه ای ها باعث شد تا بازی به تساوی کشیده شود.

شاگردان بیلسا در دقیقه ۶۸ می توانستند برنده بازی شوند اما حضور هافبک این تیم در عجیب ترین نقطه زمین که مماس با خط عرضی دروازه کیپ ورد بود باعث اعلام آفساید شد.

کیپ ورد که شجاعت کافی را برای بازی در جام جهانی کسب کرده بودند در آخرین لحظات مسابقه، شانس مسلم گلزنی را با تکل به موقع الیورا مدافع اروگوئه از دست دادند تا در نهایت با کسب یک امتیاز در این دیدار، دو تیم در انتظار مسابقه سوم خود در مرحله گروهی برای افزایش شانس صعود خود باشند.