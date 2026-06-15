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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

جام جهانی ۲۰۲۶؛

هدیه ای ارزشمند برای بازیکنان نیوزیلند پیش از بازی با ایران + فیلم

هدیه ای ارزشمند برای بازیکنان نیوزیلند پیش از بازی با ایران + فیلم

تیم ملی فوتبال نیوزیلند در حالی آماده دیدار با ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ می شود که اعضای این تیم هدیه ای ارزشمند دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سوفیا شهر لس آنجلس رو در روی تیم ملی ایران قرار می گیرد.

پیش از دیدار با ایران، اعضای این تیم سنگی به عنوان هدیه دریافت کردند.

در ویدئویی که رسانه رسمی فدراسیون فوتبال نیوزیلند منتشر کرده آمده است: پونامو (Pounamu) یک سنگ بسیار مهم و مقدس در نیوزیلند (آئوتئاروا) است. این سنگ برای مردم مائوری نماد ارتباط با سرزمین، ریشه‌ها و حس تعلق به وطن است.

در فرهنگ مائوری، پونامو فقط یک سنگ نیست، بلکه معنای معنوی دارد و حتی باور دارند می‌تواند انرژی و احساسات خاصی را منتقل کند.

به بازیکنان هم یک نماد کوچک هدیه داده شده که به یک مفهوم فرهنگی مرتبط است: حتی اگر یک درخت بزرگ و محکم مثل توتارا وجود داشته باشد، یک ابزار کوچک هم می‌تواند به آن آسیب بزند. این مثال نشان می‌دهد که چیزهای کوچک هم می‌توانند تأثیر بزرگ داشته باشند.

در واقع پیام اصلی این است که نیوزیلند با وجود اینکه کشور کوچکی است، همیشه می‌تواند فراتر از اندازه‌اش عمل کند و نتایج بزرگی بگیرد.

همچنین مفهوم «با هم بودن و یکی شدن» در این پیام خیلی مهم است؛ یعنی قدرت واقعی زمانی به وجود می‌آید که همه متحد باشند.

کد مطلب 6860877

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