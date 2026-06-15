به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر از گروه G رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه دوشنبه آغاز شد که نیمه اول با میروزی یک بر صفر مصری ها همراه بود. امام عاشور(۸) برای فراعنه گلزنی کرد. این مسابقه از اهمیت ویژه‌ای برای فوتبال ایران برخوردار است، چرا که دو تیم در گروه شاگردان امیر قلعه‌نویی حضور دارند و پس از دیدار بامداد سه‌شنبه ایران و نیوزیلند، از رقبای مستقیم تیم ملی ایران در مسیر صعود محسوب می‌شوند.

ترکیب تیم ملی بلژیک:

تیبو کورتوا، تیموتی کاستانیه، براندون میشل، ناتان انگوی، توماس مونیه، یوری تیلمانس، آمادو اونانا، لئاندرو تروسار، کوین دی‌بروینه، جرمی دوکو و شارل دکتلار.

ترکیب تیم ملی مصر:

مصطفی شوبیر، محمد هانی، یاسر ابراهیم، حمدی فتحی، احمد فتوح، مروان عطیه، مهند لاشین، امام عاشور، مصطفی زیکو، عمر مرموش و محمد صلاح.

بلژیک با دی‌بروینه آغاز کرد، مصر ضربه اول را زد

بازی با برتری نسبی بلژیک در مالکیت توپ آغاز شد و شیاطین سرخ تلاش کردند از همان دقایق ابتدایی دروازه مصر را تهدید کنند. نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقیقه ۷ رقم خورد؛ جایی که بلژیک با یک حرکت ترکیبی از جناح چپ پیش رفت و توپ در پشت محوطه جریمه به کوین دی‌بروینه رسید. ستاره بلژیکی با یک ضربه فنی دروازه مصر را هدف گرفت اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیرک سمت چپ به بیرون رفت تا نخستین فرصت مهم بازی از دست برود.

در حالی که بلژیک تیم برتر میدان به نظر می‌رسید، مصر روی نخستین حمله جدی خود موفق شد به گل برسد. در دقیقه ۸، امام عاشور از سمت چپ به مرکز زمین متمایل شد و پس از کنترل توپ در پشت محوطه جریمه، با شوتی دقیق و قدرتمند گوشه پایین دروازه تیبو کورتوا را هدف قرار داد تا مصر برخلاف روند بازی با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

درخشش امام عاشور در دو سوی زمین؛ از گلزنی تا نجات دروازه مصر

پس از دریافت گل، بلژیک بار دیگر حملات خود را از جناحین طراحی کرد. در دقیقه ۱۲، کوین دی‌بروینه با یک پاس بلند و دقیق قصد داشت توماس مونیه را در پشت مدافعان مصر صاحب موقعیت کند اما امام عاشور که علاوه بر گلزنی در امور دفاعی نیز عملکرد قابل توجهی داشت، با بازگشتی به موقع مسیر حرکت مونیه را بست و توپ را دور کرد تا این حمله بلژیک نیز راه به جایی نبرد.

در ادامه مسابقه، بلژیک تلاش کرد با تکیه بر خلاقیت دی‌بروینه، سرعت دوکو و تحرک تروسار راهی برای عبور از خط دفاعی مصر پیدا کند، اما مصری‌ها با حفظ انسجام دفاعی و استفاده از ضدحملات، برتری خود را حفظ کردند تا بازی پس از دقایق ابتدایی با برتری یک بر صفر شاگردان حسام حسن دنبال شود.