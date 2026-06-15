۱۸۰۰ کلاس درس در مازندران نوسازی شد

ناهید فضلی در گفت وگو با خبرنگار مهر از پوشش یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس در این استان در قالب طرح مشارکتی «شهید عجمیان» خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بهسازی فضاهای آموزشی و با مشارکت فعال فرهنگیان، دانشآموزان و اقشار مختلف جامعه اجرا میشود.
وی با اشاره به اهداف این طرح مشارکتی، آن را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط برای یادگیری دانشآموزان دانست و افزود: اجرای این طرح، بستری برای حضور جهادی فرهنگیان، دانشآموزان و آحاد مردم فراهم میکند که خود زمینهساز تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: طرح شهید عجمیان یکی از برنامههای اولویتدار وزارت آموزش و پرورش برای بهبود زیرساختهای آموزشی است و استان مازندران با پوشش ۱,۸۰۰ کلاس، سهم قابل توجهی در تحقق این هدف ملی دارد.
فضلی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همکاری دستگاههای اجرایی، خیران مدرسهساز و مشارکت مردمی، روند بهسازی کلاسها با شتاب بیشتری ادامه یابد تا دانشآموزان در محیطی ایمن و استاندارد به تحصیل بپردازند.
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