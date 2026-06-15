گلخانه هیدروپونیک در ازنا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه، هم‌زمان با هفته جهاد کشاورزی، طی مراسمی گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی روستای «حشوید» شهرستان ازنا افتتاح شد.

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این مراسم، اظهار داشت: در این هفته ۴۹ طرح بخش کشاورزی در زیربخش‌های آب‌وخاک، باغبانی و گلخانه، دام و طیور، منابع طبیعی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون، افتتاح شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، موجب اشتغال‌زایی ۳۶۷ نفر خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها موجب بهره‌مندی ۶۶۰ خانوار می‌شود چرا که بخشی از این پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی هستند؛ به‌عنوان‌مثال در حوزهٔ آب‌وخاک پروژه‌های قابل افتتاح شامل بندهای انحرافی، کانال‌های آب‌بر و جاده‌های بین مزارع است.

صیادی با بیان این‌که مهم‌ترین اولویت ما در اجرای این طرح‌ها، بهره‌وری آب است، ادامه داد: در این راستا احداث ۴۰ هکتار گلخانه در دستور کار سال جاری قرار دارد.

وی با اشاره به افتتاح گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی روستای «حشوید» شهرستان ازنا به نمایندگی از ۴۹ طرح قابل افتتاح استان، تصریح کرد: این گلخانه به مساحت هشت هزار مترمربع، با اشتغال‌زایی مستقیم پنج نفر و غیرمستقیم ۱۰ نفر، سالانه ۵۰۰ هزار شاخه گل رز تولید می‌کند.