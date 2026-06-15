به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی شامگاه دوشنبه گفت: ساعت ۱۷:۵۶ روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، وقوع آتش‌سوزی در محدوده میدان تجریش به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی اضافه کرد: با دریافت گزارش حادثه، کارشناسان اورژانس استان تهران به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان را انجام دادند.

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

تبریزی گفت: از مجموع مصدومان، ۳ نفر به بیمارستان حضرت فاطمه (س) و ۲ نفر به بیمارستان شهدای تجریش اعزام شدند.

وی تاکید کرد: علت وقوع این حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.