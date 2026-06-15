  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی به مناسبت ماه محرم

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی به مناسبت ماه محرم

تبریز-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در آستانه ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان پیامی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نعمت الله پایان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بمناسبت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرارَةً فی قُلُوبِ الْمُؤمِنینَ لا تَبْرُدُ اَبَداً»

محرم، طلیعه‌ی بیداری و فصل تجدید عهد با آرمان‌های بلند عاشورایی است؛ ماهی که در آن خون بر شمشیر پیروز شد و حقیقتِ جهاد و حماسه، در کالبد تاریخ دمیده شد. امسال، تقارنِ ایامِ حزن و ماتم حسینی با خاطره‌ی عروج آسمانی و تشییع حماسی خادم‌الرضا (ع)، رئیس‌جمهور شهید و همراهان سرافرازش، فضایی آکنده از بصیرت و شور انقلابی را در میهن عزیزمان و به‌ویژه در دیار دلاورمردان آذربایجان و تبریز قهرمان ایجاد کرده است.

مردم ولایتمدار و حسینی آذربایجان که همواره در تاریخِ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، پیشگامان بصیرت و پاسداران حریم ولایت بوده‌اند، در این ماهِ خون و قیام، بار دیگر با شعور حسینی و شور انقلابی خود، ثابت خواهند کرد که مکتب سرخ عاشورا، مدرسه‌ی ایستادگی و دانشگاهِ وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی است. آموزه‌هایی که فراتر از چارچوب‌های آکادمیک، در تار و پود فرهنگِ غنی این دیار ریشه دوانده است.

ما در تبریزِ قهرمان، با استعانت از سیره حضرت سیدالشهدا (ع) و با الگوگیری از فداکاری‌های خالصانه‌ی شهدای خدمت، پیمان می‌بندیم که در مسیر احیای اسلام ناب محمدی (ص)، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از ارزش‌های انقلابی، باصلابت‌تر از پیش گام برداریم. این ایام، فرصتی مغتنم برای تبیینِ «جهاد تبیین» در برابر جنگ روانی دشمنان است تا با تمسک به نام و یاد شهدای راه حق، راه را برای سربلندی روزافزون اسلام و مسلمین هموار سازیم.

اینجانب، فرارسیدن ماه محرم، ماه عزای حسینی را به محضر مردم شریف و حسینی استان آذربایجان شرقی، خانواده‌های معظم شهدا، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دیار عاشقان ولایت تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال، استمرار روحیه عاشورایی و تداوم عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت زعامت ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

کد مطلب 6861375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها