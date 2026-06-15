پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی به مناسبت ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نعمت الله پایان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بمناسبت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
«اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرارَةً فی قُلُوبِ الْمُؤمِنینَ لا تَبْرُدُ اَبَداً»
محرم، طلیعهی بیداری و فصل تجدید عهد با آرمانهای بلند عاشورایی است؛ ماهی که در آن خون بر شمشیر پیروز شد و حقیقتِ جهاد و حماسه، در کالبد تاریخ دمیده شد. امسال، تقارنِ ایامِ حزن و ماتم حسینی با خاطرهی عروج آسمانی و تشییع حماسی خادمالرضا (ع)، رئیسجمهور شهید و همراهان سرافرازش، فضایی آکنده از بصیرت و شور انقلابی را در میهن عزیزمان و بهویژه در دیار دلاورمردان آذربایجان و تبریز قهرمان ایجاد کرده است.
مردم ولایتمدار و حسینی آذربایجان که همواره در تاریخِ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، پیشگامان بصیرت و پاسداران حریم ولایت بودهاند، در این ماهِ خون و قیام، بار دیگر با شعور حسینی و شور انقلابی خود، ثابت خواهند کرد که مکتب سرخ عاشورا، مدرسهی ایستادگی و دانشگاهِ وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی است. آموزههایی که فراتر از چارچوبهای آکادمیک، در تار و پود فرهنگِ غنی این دیار ریشه دوانده است.
ما در تبریزِ قهرمان، با استعانت از سیره حضرت سیدالشهدا (ع) و با الگوگیری از فداکاریهای خالصانهی شهدای خدمت، پیمان میبندیم که در مسیر احیای اسلام ناب محمدی (ص)، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از ارزشهای انقلابی، باصلابتتر از پیش گام برداریم. این ایام، فرصتی مغتنم برای تبیینِ «جهاد تبیین» در برابر جنگ روانی دشمنان است تا با تمسک به نام و یاد شهدای راه حق، راه را برای سربلندی روزافزون اسلام و مسلمین هموار سازیم.
اینجانب، فرارسیدن ماه محرم، ماه عزای حسینی را به محضر مردم شریف و حسینی استان آذربایجان شرقی، خانوادههای معظم شهدا، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دیار عاشقان ولایت تسلیت عرض مینمایم. از درگاه خداوند متعال، استمرار روحیه عاشورایی و تداوم عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت زعامت ولی امر مسلمین، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت دارم.
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