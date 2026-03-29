به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست، روز یکشنبه با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تداوم خدمات حیاتی در حوزه سلامت عمومی، به رسانهها اظهار کرد: صیانت از سرمایههای دامی استان در کنار تأمین سلامت و امنیت غذایی مواد خام دامی، از مهمترین مأموریتهای دامپزشکی لرستان در شرایط دفاع مقدس است.
وی افزود: مجموعه دامپزشکی استان بهصورت شبانهروزی در حال پایش، کنترل و نظارت بر زنجیره تولید و عرضه فرآوردههای دامی است و این روند بدون وقفه ادامه دارد.
نظارت مستمر بر کشتارگاهها و مراکز عرضه
مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به فعالیتهای میدانی این مجموعه تصریح کرد: در شرایط کنونی، اکیپهای دامپزشکی بهصورت مستمر بر عملکرد کشتارگاههای دام و طیور، مراکز عرضه مواد خام دامی و واحدهای مرتبط نظارت دارند تا از هرگونه تهدید احتمالی علیه سلامت عمومی جلوگیری شود.
واکسیناسیون گسترده و مقابله با بیماریهای دامی
زبردست ادامه داد: همزمان با نظارتهای بهداشتی، عملیات واکسیناسیون دام سبک و سنگین با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی علیه بیماریهای واگیردار از جمله تب برفکی در حال اجراست.
وی افزود: این اقدامات در راستای اجرای دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور و با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی و حفظ پایداری تولید انجام میشود.
خدمات رایگان و حمایت از دامداران
مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به برنامههای حمایتی این اداره کل اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، همه خدمات پیشگیرانه دامپزشکی بر اساس برنامهریزی انجامشده، بهصورت رایگان در واحدهای دامپروری استان در حال اجراست.
تأکید بر همکاری دامداران
وی در پایان از دامداران و پرورشدهندگان استان خواست همکاری لازم را با اکیپهای اعزامی دامپزشکی داشته باشند و افزود: مشارکت بهرهبرداران نقش مهمی در موفقیت برنامههای پیشگیرانه و حفظ سلامت دام و جامعه دارد.
نظر شما